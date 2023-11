Shakira vuelve a España para los Latin Grammy y para enfrentar el peor escándalo de su carrera

El reciente año para Shakira ha sido de altibajos. Si bien la cantante colombiana volvió a la escena musical con todo el éxito posible, su vida sentimental no tuvo el mismo impacto. Tras su separación con el exfutbolista español Gerard Piqué, la barranquillera no tuvo días felices del todo y si a eso se le suma el escándalo con la Hacienda de España, se puede deducir que sus años viviendo en Barcelona fueron los más caóticos en su carrera artística, pues no solo la alejó de las giras y los estudios de grabación, sino que, además, la dejó sumida en uno de los mayores escándalos en su carrera: una supuesta evasión fiscal en España.

Shakira se alista para regresar a España en lo que se espera sea una presencia monumental en los Grammy Latinos, pero también para responder por los delitos que se le imputan por, presuntamente defraudar a España.

El Ministerio Público señaló a Shakira por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública, relacionados con la presentación de "declaraciones inveraces" del Impuesto sobre la Renta (IRPF) y del Impuesto sobre el Patrimonio en el ejercicio fiscal de 2018.

Durante ese periodo, la cantante, quien residía cerca de Barcelona en aquel momento, habría utilizado un "entramado societario" con compañías instrumentales, algunas establecidas en paraísos fiscales, para eludir el pago total de los impuestos correspondientes, según detalla el texto fechado en mayo.

Shakira. Crédito: Europa FM.

La Fiscalía señaló que Shakira defraudó 5,3 millones de euros (equivalentes a 5,6 millones de dólares) en el IRPF de 2018 y 773,000 euros en el Impuesto de Patrimonio. Sumando los intereses y las liquidaciones correspondientes, la deuda total asciende a 6,6 millones de euros. A pesar de que la querella ya había sido admitida previamente, los detalles fueron divulgados tras la notificación oficial a la cantante, quien actualmente reside en Miami.

El paparazzi Jordi Martin, quien fue la sombra de Shakira en Barcelona, reveló la fecha en la que la colombiana deberá comparecer y entregó detalles de lo que será el juicio.

