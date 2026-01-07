'Stranger Things', 'One Piece' y toda la lista de estrenos de Netflix para este 2026

Con llegada del 2026, Netflix reveló el camino que seguirá la plataforma en materia de series y películas que irán sumándose a la plataforma con el paso de los meses, confirmando el regreso de algunas historias que por meses miles de personas pedían redes sociales.

Entre las producciones más destacadas llega 'Stranger Things: relatos del 85', un spin off de la serie en donde se contará el inicio de todo con un nuevo elenco de actores. Por otro lado, la historia de 'Monkey D. Luffy' continúa en 'One Piece' en donde ahora se enfrentarán a la maldición del reino de Arabasta bajo el control de 'Cocodrile'.

Pero también habrá cuota colombiana con la segunda temporada de 'Cien años de soledad', una serie a la cual Netflix le ha puesto un cariño especial.

"Vuelve a emocionarte con los ya favoritos que regresan con nuevas partes como Enola Holmes 3, la temporada 4 de Lupin y la película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal. Haz que tu corazón lata más rápido con romances como Bridgerton y Emily en París y thrillers como la película llena de acción APEX de Charlize Theron y las transmisiones en vivo de la WWE. Despierta a tu niño interior con tus amigos de Plaza Sésamo y viaja a tierras exóticas a través de Narnia, One Piece 2 y Avatar: La Leyenda de Aang", indicaron.



Series importantes que llegan a Neflix en 2026

Primer trimestre

Bridgerton T4 (Parte 1 y Parte 2)

Enero y febrero de 2026

Enero y febrero de 2026 One Piece T2

Marzo 10 de 2026

Marzo 10 de 2026 El agente nocturno T3

Febrero 19 de 2026

Febrero 19 de 2026 El amor es ciego T10

Febrero 11 de 2026

Febrero 11 de 2026 El abogado del Lincoln T4

Febrero 5 de 2026

Febrero 5 de 2026 Formula 1: Drive to Survive T8

Febrero 2026

Segundo trimestre

Beef T2

Abril 16 de 2026

Abril 16 de 2026 Devil May Cry T2

Mayo 12 de 2026

Otras sin fechas confirmadas

Lupin T4

Outer Banks T5 (temporada final)

Avatar: La leyenda de Aang T2

Emily en Paris T6

La emperatriz T3

Cien años de soledad – Parte 2

La pareja perfecta T4

Las cuatro estaciones T2

Las esposas cazadoras T2

La supervivencia de una chica con curvas T3

Llantas T3

Long Story Short T2

Los caballeros T2

Mal de amores

Million Dollar Secret T2

Mis muertos tristes

Mi vida con los chicos Walter T3

Monster: The Lizzie Borden Story

Nadie quiere esto T3

Palomas negras T2

Stranger Things: Relatos del 85