'Stranger Things', 'One Piece' y toda la lista de estrenos de Netflix para este 2026

Con llegada del 2026, Netflix reveló el camino que seguirá la plataforma en materia de series y películas que irán sumándose a la plataforma con el paso de los meses, confirmando el regreso de algunas historias que por meses miles de personas pedían redes sociales.
Entre las producciones más destacadas llega 'Stranger Things: relatos del 85', un spin off de la serie en donde se contará el inicio de todo con un nuevo elenco de actores. Por otro lado, la historia de 'Monkey D. Luffy' continúa en 'One Piece' en donde ahora se enfrentarán a la maldición del reino de Arabasta bajo el control de 'Cocodrile'.
Pero también habrá cuota colombiana con la segunda temporada de 'Cien años de soledad', una serie a la cual Netflix le ha puesto un cariño especial.
"Vuelve a emocionarte con los ya favoritos que regresan con nuevas partes como Enola Holmes 3, la temporada 4 de Lupin y la película de Peaky Blinders: El Hombre Inmortal. Haz que tu corazón lata más rápido con romances como Bridgerton y Emily en París y thrillers como la película llena de acción APEX de Charlize Theron y las transmisiones en vivo de la WWE. Despierta a tu niño interior con tus amigos de Plaza Sésamo y viaja a tierras exóticas a través de Narnia, One Piece 2 y Avatar: La Leyenda de Aang", indicaron.