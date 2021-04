Valentina Ferrer y J Balvin confirmaron su embarazo con fotografía en Vogue

Desde hace algunos meses circulaba el rumor del embarazo de la modelo argentina Valentina Ferrer junto al artista colombiano J Balvin, pero fue hasta este 15 de abril que se dio la confirmación oficial de su embarazo por una publicación de ella misma y Vogue.

Con una fotografía de la portada de Vogue México publicada en su cuenta oficial de Instagram, Valentina Ferrer anunció que la familia se creció.

“Se va agrandando la familia”, fue el mensaje que compartió la modelo argentina.

Por su parte Vogue México compartió su portada, también en Instagram, junto a un mensaje en el que dice que “una imagen vale más que mil palabras”.

Además de esto, en el mensaje de Vogue se puede leer parte de la entrevista que le hicieron a Valentina, en la que narró cómo se enteraron de la noticia.

"Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear", contó la pareja de J Balvin en exclusiva para Vogue.