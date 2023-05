“Vamos a ir a la iglesia del padre ‘Chucho’”: Yina Calderón por entidad paranormal

En una reciente publicación en sus redes sociales, Yina Calderón , reconocida influencer colombiana, solicitó ayuda al padre ‘Chucho’, porque, según ella, hay una entidad paranormal que la acosa.

La joven empresaria compartió un mensaje cargado de emotividad, expresando su deseo de recibir ayuda y consejo del padre ‘Chucho’, conocido por su labor espiritual y su cercanía con fieles católicos. Yina Calderón destacó la importancia de contar con el apoyo del sacerdote en momentos difíciles de su vida, pues, según ella, no cumplir algunas promesas a Dios ha hecho que una entidad paranormal la acose.

“Vamos a ir a buscar al padre ‘Chucho’ (…), yo les había contado que a mí se me subía algo y me manoseaba. Pero imagínese que ahora me estoy saliendo de mi cuerpo. Me saca del cuerpo, me sacó por la ventana y me llevó a volar”, afirmó Calderón en un video.

Yina Calderón afirmó que sufre una especie de desdoblamiento en donde puede verse mientras duerme. Por esto, confesó que iba a buscar al padre ‘Chucho’ pues cuenta con experiencia en este tipo de situaciones.

“A mí me han dicho que él conoce de este tipo de cosas. Y no es un sueño, fue el mismo “coso” que se me sube, yo veía a mi novio dormir. Yo tengo que buscar ayuda, van a pensar que yo me estoy metiendo un “pepazo”, pero no”, puntualizó.

Ahora quedará esperar para saber cuál es el desenlace de esta situación que tiene atormentada a una de las más polémicas, pero también más seguidas influencer colombiana.

