Vicente Fernández de Yo Me Llamo conmovió al jurado al hablar de su parálisis facial: Eres talentoso

Este jueves, 6 de septiembre, el escenario de Yo Me Llamo fue testigo de un sorprendente momento que dejó a todos conmovidos, pues el imitador de Vicente Fernández, después de su asombrosa presentación, confesó que sufre una parálisis facial.

Todo comenzó cuando el imitador, tras finalizar su presentación, decidió hablar de la dura realidad que vive día a día detrás de cámaras. Además, aprovechó el momento para hacer una emotiva dedicación.

"Aquì estoy dando lo mejor de mí para ustedes. Con mucho cariño, esto se lo dedicó a mi nona, que está en el cielo", fueron las emotivas palabras del Vicente Fernández de Yo Me Llamo.

Jurados de Yo Me Llamo felicitaron a Vicente Fernández

Tras la emotiva y valiente confesión, los jurados del programa decidieron dedicarle unas bonitas palabras al imitador. Pipe Bueno, el cantante de música popular, resaltó la fuerza de Vicente Fernández y lo felicitó por su esfuerzo.

"Solamente me resta darte ánimo. Eres joven, eres talentoso, hay que preocuparse cuando no hay talento pero este no es el caso. Es de varones hermanos lo que has hecho y es de admirar. Colombia entera te está viendo y creeme que va a valorar este hermoso gesto", aseguró Pipe Bueno.

Por su parte, Amparo Grisales, la reconocida actriz, le deseó suerte a Vicente Fernández y le manifestó que primero está la salud ante todo.

"Primero está la salud mi 'Chente', cuídate. Tu eres muy joven y primero estas tu", aseguró Amparo Grisales.

Elogios a Vicente Fernández en redes sociales

Luego de la presentación de Vicente Fernández, las redes sociales se empiezan a inundar de mensajes de apoyo al imitador. Muchos le quisieron hacer saber lo conmovidos que quedaron con su historia.

"Wow que historia que actitud y que admiración la de este participante. Nos demuestra que no importa lo que suceda cuando hay berraquera y de salir adelante nada es impedimento; deberían dejarlo", fue uno de los comentarios.

