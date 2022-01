Video: youtuber extranjera narró cómo intentaron robarla en Santa Marta

Lo que era una caminata agradable y hasta sorprendente para la youtuber Alina Mcleod, terminó como uno de los peores momentos para su vida. Cuando contemplaba la vista de Santa Marta y disfrutaba de su caminata por el sendero Peatonal Ziruma (vía que conecta con El Rodadero) fue sorprendida por un sujeto que intentó robarla.

“Yo fui hasta la parte alta porque quería seguir caminando, estando ahí escuché a alguien detrás de mí, volteé y vi a este muchacho joven, no sé de qué edad, pude sentir las malas vibras. No sé qué me dijo (…) Tan pronto como lo vi y me dijo algo empecé a correr hacia él, algo que creo que él no se esperaba porque supongo que esperaba que corriera en dirección contraria”, afirmó angustiada Mcleod.

Publicidad

En medio de su narración, la youtuber cuenta que siguió corriendo hasta descender y volver a su punto de inicio que colinda con un paradero de buses de esta zona y contó con la suerte que había un bus en ese lugar.

“La gente me vio corriendo entendió que era lo que estaba pasando, empezaron a llamarme con las manos y cuando me subí al bus el hombre sacó un arma y me apuntó. Yo, literalmente, salté al bus, él me apuntó y pensé que iba a dispararle al vehículo”, narró en medio de lágrimas la Youtuber.

Publicidad

Tras lo sucedido, Alina Mcleod, aseguró que no conciliaba el sueño y los nervios se apoderaron de ella hasta el punto de que no alcanzó a conocer más atractivos turísticos de la capital del Magdalena que deseaba disfruta.

Sin embargo, continúo su viaje por Colombia, pero puntualizó que no recomienda la caminata por el Sendero Peatonal Ziruma en Santa Marta: “Estaba sorprendida de que no hubiese nadie en este hermoso camino, es increíble y puedes caminar entre las montañas, supongo que ahora sé por qué no caminan por ahí”.

Publicidad

Hasta el momento ninguna autoridad local se ha pronunciado sobre este caso que empaña la imagen de la denominada Perla de América.

Este es el video de la youtuber: