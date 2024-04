Yeison Jiménez se dejó ver en un carrazo: así llegó a Miami con un Tesla valorado en $1.600 millones

Yeison Jiménez, reconocido cantante de música popular, ha dejado a todos sorprendidos con su más reciente adquisición:un exclusivo Tesla Cybertruck valuado en aproximadamente 1.600 millones de pesos colombianos. Este lujoso vehículo eléctrico aún no ha llegado a Colombia, pero Jiménez ha hecho alarde de él en sus redes sociales, mostrando cómo llegó a Miami con este carrazo.

El camino del artista de música popular no ha sido fácil, pero actualmente se encuentra en uno de sus momentos más exitosos en la industria. Su reciente compra del Tesla Cybertruck es una clara muestra de su éxito y su capacidad de adquirir lujos.

¿Cuánto cuesta el nuevo carro de Yeison Jiménez?

El Tesla Cybertruck es un vehículo 100% eléctrico y de alto rendimiento que ha captado la atención de muchos amantes de los autos de lujo. Aunque aún no se ha confirmado el precio exacto de la compra de Jiménez, se estima que el valor rondaría los 1.600 millones de pesos colombianos, según la plataforma Vende tu Nave. Es posible que haya pagado un precio menor durante su visita a Estados Unidos, donde se realizó la transacción.

Yeison Jiménez compartió un breve video en su cuenta de Instagram, donde se le ve conduciendo este impresionante vehículo. Cabe mencionar que el cantante recientemente ha estado realizando una serie de conciertos en Estados Unidos, comenzando por Miami.

¿Qué dijeron los seguidores de Yeisón Jiménez?

La noticia de la adquisición del Tesla Cybertruck por parte de Yeison Jiménez ha generado gran revuelo entre sus seguidores y en el mundo del entretenimiento.

Este carro, conocido por su diseño futurista y tecnología avanzada, seguramente será una pieza única en la colección del exitoso cantante de música popular. Por supuesto sus fans no pasaron por alto la publicación y la comentaron.

"Severo. Buena compra, felicidades"; "Se lo merece"; "Ya era hora"; "Algunos dirán que es suerte, pero no saben lo que le tocó comer para eso"; "Iba a comprar una de esas, pero no me gustó el color", fueron algunos de los comentarios de sus seguidores.