Yina Calderón sacó su pistola: “Uno le pega un ‘pepazo’ a un man de esos y nos mete en un lío”

La polémica influencer Yina Calderón les contó a sus seguidores que en las últimas horas pasó el susto de su vida y todo por cuenta de un hombre que se le atravesó en el camino y le estrelló la camioneta.

“Acabo de pasar el susto de mi vida aquí con mi hermana y mi amiga, resulta que un man se nos atravesó en una moto, hizo ahí la pantomima que iba a llamar a tránsito, bueno me pareció raro no llamó a tránsito de todas maneras yo alisté pistola mk. El man se fue y más adelante me encendió la camioneta a piedra y nos tocó sacar arma”, contó la influencer.

La huilense grabó al hombre que la habría chocado y contó cómo se cansó de esperar supuestamente a las autoridades. Además, indicó que más adelante vandalizó la camioneta a piedra.

“Gracias a Dios yo lo alcancé a grabar al tipo cuando se hizo el que habíamos chocado con él, es una trampa que colocan, aquí está el video necesito que me lo ayuden a ubicar porque le puede estar pasando a otras personas…como les digo uno le pega un ‘pepazo’ al tipo y se mete en un lío”, mencionó Calderón.

Yina Calderón mostró los daños de la camioneta y la cara del hombre que protagonizó el hecho. Las autoridades aún no se han pronunciado acerca del incidente que denuncio la influencer.

