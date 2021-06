Yo podría decir que inventé el reguetón: Galy Galiano

En entrevista con Bla Bla BLU, en la noche de este 22 de junio, el cantante Galy Galiano habló sobre su carrera musical, su nuevo libro y de su vida en particular.

Galiano, de 63 años, precisó que lo apasionan muchos temas a nivel artístico y hasta reveló su amor por la pintura al óleo.

Sin embargo, una de las cosas que más llamó la atención fue su afirmación en la que decía que “había inventado el reguetón”.

“En la música he sido versátil, he hecho boleros, ranchera, salsa, norteños y yo, incluso, puedo buscar una canción por ahí y podría decir que inventé el reguetón”, dijo

“Yo hice por allá unas vainas que tenían ese tinte, pero no sabía por qué. Siempre he sido inquieto, muy apasionado, yo todo me lo tomo a pecho”, puntualizó el cantante.

Escuche parte de la entrevista con Bla Bla BLU aquí: