Que el COVID -19 no nos separe: pareja de esposos superan con éxito la enfermedad

Jairo Rivera, estuvo cuatro meses en la UCI del Hospital Fontibón, mientras que su esposa, Ligia Pinzón, estuvo cinco semanas tras contagiarse por COVID-19

Blanca Ligia Pinzón y Jairo Rivera, libraron la más dura batalla de su matrimonio, cuyo escenario fue una Unidad de Cuidados Intensivos, esto, luego de contagiarse del COVID-19.

Esta historia de amor de más de dos décadas casi llega a su fin, los síntomas asociados a una gripe, los obligaron a consultar los servicios de urgencias del Hospital Fontibón, sin embargo, pensaron que esta consulta no pasaría de un día y unos cuantos antibióticos.

“Recuerdo que esa mañana me dolían los huesos, fuimos al hospital, nos internaron y todo se comenzó a complicarse; ya cuando me pasaron a la UCI no volví a saber nada de mí, ni de mi esposa, no sabía ni dónde estaba”, cuenta Jairo Rivera, con lágrimas en los ojos.

Este hombre de 56 años, latonero, por sus antecedentes médicos tuvo serias complicaciones respiratorias que lo dejaron con bastante grave durante 16 semanas de en la UCI, fue intubado, extubado y vuelto a intubar.

Por su parte, Blanca Ligia Pinzón estuvo hospitalizada durante cinco semanas y fue testigo del esfuerzo de los médicos, enfermeros, auxiliares y camilleros que estuvieron pendientes de su salud y la de su esposo.

Publicidad

“Estoy muy agradecida con todo el personal del Hospital de Fontibón, desde el guardia de seguridad, hasta los médicos especialistas, siempre recibí el mejor trato de parte ellos, estoy muy agradecida por salvarme la vida y la de mi esposo", dice emocionada la usuaria.

Esta dura batalla sanó el corazón de esta pareja que, aunque no ha podido retomar sus actividades laborales y apenas se acostumbran a las secuelas de esta dura enfermedad, no dejaron que el COVID-19 los separara.