El plebiscito no es el mecanismo para refrendar acuerdos: Álvaro Leyva

"Me he dedicado al tema y yo diría que el plebiscito no es la mejor manera, no produce la seguridad jurídica, no recoge los acuerdos, pero no me voy a poner a pontificar", dijo.

Las declaraciones fueron hechas en el foro “Reflexiones para una paz estable y duradera”, que realiza el Centro Democrático.

El pasado lunes, el Senado aprobó la conciliación de dos leyes fundamentales para los acuerdos de paz que se espera firmar en marzo próximo con las Farc: uno que tiene que ver con el plebiscito de lo pactado y otro con el proyecto del Acto Legislativo para la Paz.

El primero es el proyecto de ley estatutaria que tiene como objetivo establecer el plebiscito como mecanismo para que los colombianos refrenden el acuerdo final para la terminación del conflicto armado con las Farc.

Escuche en este audio más información de las siguientes noticias:

-El coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue recibido como un héroe, en su llegada a un encuentro del Partido Centro Democrático.

-El ministro de Defensa aseguró que los delitos sexuales y la violencia intrafamiliar han aumentado exageradamente en varios departamentos del país.

-En noviembre de 2015 se frenó la caída de las matrículas de vehículos hasta 18,3%, según el reporte conjunto de Fenalco y la Andi.

-Dos trabajadores murieron luego de un accidente en una mina de carbón en el municipio de Amagá.

-En el Meta, el CTI capturó a patrullero de la Policía cuando recibía 3 millones de pesos producto de una extorsión.

-Hay inconformismo y polémica en Bucaramanga por el anuncio de nuevas tarifas del transporte público, quedando como las más altas del país.

-Venezuela llamará a consultas al embajador de Francia en Caracas, por las declaraciones del primer ministro Francés, que pidió la liberación de Leopoldo López y felicitó a la oposición por el triunfo electoral.

-La Policía Metropolitana de Bogotá entregó un balance de sus actividades durante el año que termina, en el que culminan las labores del general Humberto Guatibonza, al frente de esta institución en la capital.

-Patrulleros de la Policía Metropolitana de Villavicencio atendieron un parto de una mujer de 23 años en plena vía Pública.