Estas son las 20 canciones más adictivas en el mundo

Deezer se dio a la tarea de definir y analizar de acuerdo a las reproducciones de sus usuarios qué hace a una canción recibir la etiqueta de adictiva.

Nicky Jam es la gran sensación con su canción ¨Hasta el Amanecer¨, que ha generado más repeticiones de streams en un mes por usuario con un 72%. (Vea también: Coldplay le pide a los colombianos votar por una de sus canciones )

Por su parte, Selena Gómez con su hit ¨Hands To Myself¨, ha generado más reproducciones que “Love Yourself” y “Sorry¨ de Justin Bieber.

Gómez tiene un 59% de repeticiones de streams en un mes por usuario, mientras que Bieber tiene el 43% y 21% respéctivamente. (Vea también: Dragon Ball cumple 30 años: escuche aquí las canciones de la serie )

"Tanto 'Hands To Myself' de Selena Gómez como 'Love Yourself' de Justin Bieber son canciones pop a medio tiempo, pero la pista de Selena ofrece una textura musical más compleja, con percusión y sintetizador, que resulta más atractiva para repetir varias veces", comentó Christoper Wiley, profesor titular en Música de la Universidad de Surrey, Reino Unido.

Géneros como el Rap, R&B, Pop y los artistas electrónicos son los que protagonizan este top 20.

