Oposición del vicepresidente a la Bogotá Humana “ha sido ruin”: Petro

Petro aseguró que es un sector político del Gobierno Nacional, específicamente del “señor vicepresidente de la República que desde el inicio de la Bogotá Humana decidió ser oposición ruin no hecha sobre la discusión de los hechos sino desde la base de la trampa”. (Lea también: Embargan cuenta bancaria del alcalde Gustavo Petro y él revela cuánto tenía ).

Agregó que no le interesa el de su cuenta, “yo le regaló esa plata al presidente Santos, debe necesitarla, no tengo bienes que no sea el patrimonio familiar de mi casa para mis hijos”, dijo el burgomaestre.

La Superintendencia hizo efectivo el embargo de la cuenta personal del burgomaestre ante el no pago de una multa de 410 millones de pesos que se le impuso dentro del proceso por lo que el organismo de control consideró como una “violación al régimen de libre competencia en medio del cambio de esquema de aseo y recolección de basuras implementado en Bogotá por el alcalde Petro”.

El proceso de la Superintendencia de Industria y Comercio terminó con una multa total de 1'541.000 millones de pesos impuesta a 10 personas naturales, entre ellas el alcalde Petro, por colaboración, facilitación o autorización del modelo de aseo que generó caos en Bogotá en la implementación del mismo en 2012.