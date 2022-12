Programa completo de Voz Populi 12 de agosto de 2014

Polly Parsons, el refuerzo más candente del Camp Nou: Ella es la candente modelo Polly Parsons, esposa del futbolista Thomas Vermaelen, defensor del Barcelona de España.

Asesinan al periodista Luis Carlos Cervantes en Antioquia: El periodista Luis Carlos Cervantes, quien era director de la emisora Morena, en Tarazá, Antioquia, fue asesinado este martes en el sector conocido comoLa Cauca cuando recogía a su hijo en el colegio.

‘Cuidadito’ con la gente de las Farc que lo único que quiere es salir a disparar

Diviértase con los titulares musicalizados de Voz Populi en este 12 de agosto

¡Persecución de película! Con piedras y disparos detienen a conductor borracho

Bancos ganaron 3.8 billones de pesos en el primer semestre del año: La Superintendencia Financiera reveló que en el pasado mes de junio, las ganancias del sistema financiero, en general, alcanzaron los 4 billones 270 mil millones de pesos, 280 mil millones más que en el primer semestre del año pasado.

A Timochenko le debieron haber dado un ministerio… el de minas: ‘Las Costeñas’

Monólogo: "En los últimos 11 años se han desmovilizado más de 56 mil personas": Así lo aseguró Alejandro Eder, director de la Agencia Colombiana para la Reintegración, quien además dijo que “cuando las personas se desmovilizan deben pasar por un proceso de reintegración riguroso que dura 7 años, durante los cuales reciben atención sicológica, formación académica y de trabajo, y adicionalmente deben cumplir con un servicio social”

Incompresible que Farc no acate Marco Jurídico para la Paz: Marta Lucía Ramírez: Para Marta Lucía Ramírez, resultó incomprensible que las Farc haya dicho que no acatarán el Marco Jurídico para la Paz, ya que según la ex candidata presidencial, la guerrilla no puede olvidar que es un grupo al margen de la ley que tiene que respetar la institucionalidad del país.

Los que me ayudaron hoy tienen un cargo… de conciencia ni el verraco: ‘Santos’

Oficial: Tata Martino es el nuevo director técnico de Argentina hasta 2018: Gerardo Martino sucederá a Alejandro Sabella como seleccionador de Argentina hasta el final de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Rusia 2018, informó hoy el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), José Leme.

Incautan 10 toneladas de contrabando en primer cierre fronterizo con Venezuela: Las autoridades venezolanas iniciaron este lunes los cierres nocturnos de la frontera de 2.200 kilómetros con Colombia para tratar de frenar un contrabando que involucra cada día millones de litros de gasolina y decenas de toneladas de alimentos subsidiados, en un momento de grave escasez en Venezuela.

A Parody la criticó Benedetti y le dije saca tus fuerzas porque vienedeti: ‘Roy’

Buscan que forense norteamericano sea escuchado en caso Colmenares: María Victoria Parra, la fiscal que lleva el caso Colmenares, presentó una tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá en contra de la actuación de la juez 11 penal del circuito, Paula Astrid Jiménez, quien no aceptó al testigo extranjero Cari Schmidt, experto científico forense, clave en el proceso.

Si repite su mismo convite… ‘Por algo será’

Nuevo atentado contra el oleoducto bicentenario en Fortul, Arauca: Mientras se cumplía un consejo de seguridad en el municipio de Saravena, para tomar medidas frente a los últimos hechos de violencia, se registró un nuevo atentando contra el oleoducto bicentenario en una zona rural del municipio de Fortul, Arauca.

“Qué lindo es ser negro”, le responde Teófilo a narrador argentino: Luego de que el narrador Alberto Raimundi ofendiera a Teófilo Gutiérrez, llamándolo negro de mierda, por haber marcado gol ante Gimnasia, el delantero colombiano respondió a través de su cuenta de Twitter “Qué lindo es ser negro”. (Lea También: Narrador argentino llamó a Teo Gutiérrez “negro de m…” en plena transmisión)

Si ellos matan y mejor los tratan… ’Por algo será’

Aprobado el proyecto de cooperación con la OTAN en la Cámara de Representantes

Gobierno retiró protección a periodista asesinado porque no había riesgo: A través de un comunicado la Unidad Nacional de Protección, adscrita al Ministerio del Interior, aclaró que la cancelación del esquema de seguridad de Luis Carlos Cervantes obedeció a la valoración de la situación que hizo el Comité de Evaluación de Riesgo e Implementación de Medidas, del que hacen parte delegados de la Fundación para la Libertad de Prensa y la Federación Colombiana de Periodistas. (Lea también: Asesinan al periodista Luis Carlos Cervantes en Antioquia).

Quedé más aporreado que José Feliciano pogueando: ‘Tarsicio Maya’

Me sube la bili-uribina cuando mi primo no se fija: ‘Pachito’ en ‘Dedicatoria’

Suspenden vuelos en Ecuador tras sismo de 5,1 grados: Un sismo de 5,1 grados de magnitud sumió a Quito en el pánico este martes y causó la muerte de dos personas que quedaron atrapadas en derrumbes en las afueras de la capital ecuatoriana, informaron las autoridades.

Ofrezco el balón ‘Pachito’, todos lo quieren sacar de taquito: ‘El Culebrero’

Confirman medida de aseguramiento contra procesados por caso Interbolsa: El juez 30 penal del circuito de Bogotá negó la sustitución de la medida de aseguramiento a exfuncionarios de la firma Interbolsa que están siendo investigados por las pérdidas causadas a los inversionistas de la firma.

Como dice este Gobierno a las Farc, aquí estamos para servirles: ‘Los Gaviria’

Maduro quiere tener la frontera como su mente, cerrada: ‘Festival de la trova’