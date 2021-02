A Ana María Castro la golpearon en el carro y luego la arrojaron: Fiscalía

La Fiscalía le imputó cargos a Paul Naranjo, un fotógrafo de 29 años, como presunto responsable del delito de feminicidio agravado por la muerte de la joven Ana María Castro, de 21 años, perpetrado el 5 de marzo del año pasado. Naranjo se declaró inocente de los hechos.

Según la narración del fiscal del caso, los hechos ocurrieron entre 1:30 y la 1:45 de la mañana del 5 de marzo, en la calle 80 con carrera 69, en el occidente de Bogotá.

“Cuando la joven Ana María Castro, de 21 años, que se encontraba en alto grado de alicoramiento fue privada de su libertad de locomoción y golpeada al interior de un vehículo tipo camioneta, Kia Sportage, color negro, posteriormente arrojada en vía pública donde sufrió politraumatismo, lo cual dio lugar a que su causa principal de muerte fuera por trauma craneoencefálico, falleciendo en el hospital Simón Bolívar”, dijo el fiscal.

Añadió que el delito es feminicidio agravado es porque Naranjo, al parecer, actuó con “dominio funcional del hecho” pues habría cometido el crimen “mediante acuerdo común con otro sujeto que se encontraba al interior del vehículo”. Este hombre sería Julián Ortegón, quien permanece en la cárcel como presunto responsable de los hechos y quien se declaró inocente del delito de feminicidio agravado.

El fiscal del caso aseguró que cuando lanzaron a la calle a Ana María Castro, Naranjo “emprendió la huida”. Incluso, que antes de que la arrojaran, Naranjo “ejerció actos de control, dominio y subordinación mediante celos en contra de Ana María Castro, ya que se molestó porque ella se besó con otro ocupante del vehículo”, que sería Mateo Reyes, hoy uno de los testigos de la Fiscalía.

Por otro lado, BLU Radio conoció que el abogado de Naranjo, Jhon Cadena, le dijo a la Fiscalía que su cliente contaba con una póliza de seguros de hasta 100 millones de pesos para reparar a la familia de Ana María Castro. Sin embargo, no se sabe si el acuerdo sea aceptado por la familia de la joven.

Pruebas del proceso

Según fuentes de BLU Radio, la Fiscalía tiene una prueba reina que demostraría que Ana María Castro, fue golpeada al interior de la camioneta en la que movilizaba con los jóvenes Paul Naranjo, Julián Ortegón y Mateo Reyes. Se trata de los resultados de una inspección a la camioneta que revelarían rastros de sangre.

También, como lo reveló BLU Radio, la Fiscalía tiene una entrevista a Reyes quien relató que él sí estuvo en el momento en el que Ana María cae al suelo y se golpea en la cabeza.

“Cuando íbamos por la calle 80 con 69, por donde ocurrió el incidente, alguno de los amigos me dijo que yo no podía ir con ellos a la casa, entonces pararon, yo me bajé del carro y Ana se bajó detrás mío, yo me subí al andén y Ana se quedó hablando con los ocupantes del vehículo por la ventana no sé si la delante o la de atrás, lo que sé es que Ana ya estaba abajo de la camioneta, escuché discutir a Ana con alguno de sus amigos y les preguntaba “por qué, por qué” y de un momento al otro el que iba manejando el carro arranca y como Ana estaba recostada sobre la ventanilla no sé si fue que quedó enganchada en el auto en el auto y como arrancó tan rápido, Ana se cayó al piso y se golpeó la cabeza, yo no sé si el carro la arrastró, pero sí giró antes de caer por la fuerza del carro al arrancar. Yo me acerqué a Ana a verla y observé que estaba quieta y no se movía, entonces yo entré en shock y mi primera reacción fue tratar de parar algún vehículo para ver si alguno ayudaba a llevarlo a una clínica”, contó Reyes a la Fiscalía.

Otras de las pruebas de relevancia para el proceso es un recorrido de cámaras de seguridad, en el que se verifica el destino que tuvo el vehículo en que se transportaban los jóvenes y una supuesta parada realizada por el mismo en el lugar exacto donde la joven fue hallada momentos después, agonizante.

Esto, sumado a la entrevista rendida por un testigo presencial que asegura haber visto cómo la lanzaban desde un vehículo negro, sería trascendental para la investigación de la Fiscalía.

Incluso, aseguran fuentes, hay un dictamen de Medicina Legal que revela que vehículo en el que transportaba Ana María Castro no presentaba hallazgos correspondientes con accidente de tránsito y que la joven no tiene huellas de haber intentado amortiguar algún golpe en una eventual caída.

Con estos elementos, el ente acusador llevará a juicio a Ortegón y a Naranjo.