A la cárcel: juez ordena prisión a mujer por robo y desaparición forzada en San Vicente del Caguán

Cristina Vargas Cuellar es la mujer presuntamente implicada en el robo y desaparición de tres personas en San Vicente del Caguán en 2021. De acuerdo con la investigación, Vargas recibió transferencias electrónicas por más de 31 millones de pesos, recursos que provenían de las cuentas de las víctimas.

Los hechos tuvieron lugar entre los departamentos de Tolima y Caquetá, pues los hombres salieron, el 23 de diciembre de 2021, desde Suárez (Tolima) con destino a San Vicente del Caguán (Caquetá) para recoger un dinero; sin embargo, desde esa fecha no se volvió a saber nada de ellos.

“En el curso de la investigación se conoció que la hoy procesada habría recibido transferencias electrónicas por más de 31 millones de pesos de las cuentas bancarias de los hombres reportados como desaparecidos y 7 siete millones más le fueron girados a través de una billetera digital a nombre de otra persona”, informó la Fiscalía.

Cinta de Policía Foto: Referencia AFP

Así mismo, los familiares de las víctimas fueron contactados por supuestos disidentes de las FARC, quienes les exigieron 60 millones de pesos para entregar información sobre sus seres queridos.

Cristina Vargas Cuellar fue capturada en el barrio Consolata de San Vicente del Caguán por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo del Gaula Militar y la Policía Nacional. Al ser entregada a disposición de las autoridades competentes, se le imputaron los delitos de desaparición forzada, hurto calificado y agravado, y hurto por medios informáticos, cargos que no aceptó.