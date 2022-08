A los tres jóvenes asesinados por policías en Sucre les dispararon en la cara: abogado

Aníbal Garay, abogado de dos de las familias de jóvenes asesinados por integrantes de la Policía durante un operativo de reacción del homicidio de un uniformado en Sucre, reveló detalles de las necropsias. En las últimas horas, se conoció que dos patrulleros señalaron de los crímenes al propio comandante departamental de la institución, coronel Benjamín Núñez, quien se encuentra prófugo de la justicia y habría abandonado el país.

“Hay impactos de bala para cada uno en la frente , en la parte frontal, como dicen ‘tiro de gracia’ en la cabeza. A uno al lado de la nariz, a otro joven tres impactos de bala más. También en el occipital a otro joven. A todos tres les dispararon en la cara, dijeron que era un enfrentamiento, ese policía entonces debía tener mucha puntería de darle a los tres en la frente”, sostuvo el jurista.

Garay aseguró que, incluso, hubo un comunicado del Clan del Golfo que negaba que las tres víctimas hicieran parte de ese grupo criminal.

“Todo indica que los jóvenes estaban en otro lugar y fueron retenidos ilegalmente por unos policías en un cruce, ya que venía herido un joven que había sido baleado por parte de uno de ellos en ese plan candado”, indicó Garay.

Según el apoderado de las familias de las víctimas, no está confirmado que los jóvenes hubiesen sido torturados, como se aseguró en versiones de algunos medios.

“Se ha generado una polémica por unas declaraciones que ha dado este defensor, porque en la prensa manifestaron que a ellos le habían cercenado las manos, que les habían cortado las orejas, que le habían sacado las uñas, que un ojo, que los dientes. Yo salí en frente de esto y se me vino al mundo encima. No salí con mala intención o en aras de defender a la Policía. Lo que manifesté era que no hubo tortura, pero en cuanto a esos dichos. Ellos estaban completos”, sostuvo.

De acuerdo con el abogado, Medicina Legal es el organismo que debe dar el dictamen, pero la versión con que se cuenta es que las víctimas fueron maltratadas, las abofetearon y les dieron cachazos antes de asesinarles.

