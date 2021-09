A punto de ser sepultada bajo expedientes, fiscal denuncia que exceso de trabajo la tiene enferma

Por primera vez, una fiscal de la República se atrevió a denunciar a través de sus redes sociales la supuesta congestión de los procesos y la falta de recursos que se presentan en los despachos judiciales de Colombia.

Se trata de la fiscal sexta seccional de la Unidad Primera de Patrimonio Económico, Consuelo García Andrade, quien expuso que los más de 2.400 casos de fraude procesal que lleva han deteriorado su salud. Denunció que debe pagarle $1.500.000 a una asistente para dar abasto con todos los procesos.

Quiero mostrarle el grado de estrés en el cual me encuentro (…) Tengo una alergia terrible por los ácaros que generan los expedientes, tengo en el pie, en la muñeca, debajo de los senos, en los brazos y en las piernas, que me ha salido porque no cuento con una oficina acorde. Yo ya le envié las evidencias de todos los expedientes que tengo acá, que no tengo por donde caminar, materialmente me está haciendo daños todos estos procesos denunció la fiscal García.

Andrade añadió en Mañanas BLU que, incluso, algunos jueces están cumpliendo con funciones que no les corresponden por “necesidades del servicio”.

“Es increíble que un fiscal en Colombia tenga más de 100 procesos, yo tengo 2.400 (…) La Fiscalía tiene competencias, y se les ocurrió que el fiscal local tiene que hacer audiencias que le corresponden al fiscal seccional, modificaron el código a través de una circular y, esto solo lo puede hacer el Congreso y por necesidades del servicio lo hacen”.

García lleva más de 28 años trabajando en la Fiscalía y está a punto de pensionarse, por eso pidió una redistribución de sus cargas y que se nombren más asistentes para avanzar en los procesos.

“Tengo comités dos o tres veces por semana, acciones de tutela a diario, tutelas que hay que responder en horas, audiencias que se cruzan, a veces no puedo cumplir porque no puedo presentarme al tiempo. Estoy en un grado de estrés imprimante”, aseveró en Mañanas BLU.

"Estoy enferma, estresada, no alcanzo a dormir, sábados y domingos dedicada a estudiar los procesos de acá. Soy la única fiscal que tiene fraudes procesales, los procesos son voluminosos y tengo una asistente. La Fiscalía no nombra asistentes, técnicos, notificadores, la Fiscalía no da papel, no me ha dado una cámara para poderme conectar y hacer las audiencias y me toca desde mi celular", añadió en el video compartido por Twitter.

La respuesta de la Fiscalía es que se destacó un equipo de fiscales e investigadores para evaluar dicha congestión de su despacho a la cual hace alusión y de esta manera proceder a tomar los correctivos correspondientes.

