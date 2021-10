Abusaban de mí en todos los campamentos: desgarradores relatos de víctimas de Farc ante JEP

Entre otros temas, las víctimas hablaron sobre violencia sexual durante el secuestro. Una de ellas fue secuestrada en 1983 en Puerto Rico, Caquetá, ya que su padre se negó a pagarle la vacuna a las Farc . Ella salía del colegio a su casa cuando fue interceptada por dos hombres, en ese momento, empezó su secuestro que duró un mes y medio.

“Me violaron, no fue uno ni dos ni tres, que yo recuerde, fueron 8 y vendada. Lo único que me decían es que si ese viejo no pagaba la ‘vacuna’ me iban a matar. Uno no sabe en ese encierro si está vivo o muerto. Digan la verdad de lo que hicieron porque hicieron las cosas y me destruyeron la vida”, dijo.

Otra de las víctimas, que intervino durante esta audiencia regional en Villavicencio, fue secuestrada en Vichada a donde fue a buscar a su hijo, que, según información que tenía, había sido reclutado por las Farc. Cuando llegó al lugar, la acusaron de informante de los paramilitares y objetivo militar de la guerrilla, por lo que fue secuestrada en 2003 durante 4 años. Ella narró los abusos que sufrió durante el secuestro.

“El ‘Negro Acacio’ fue el primero que me violó. Llegamos a otro campamento y otro comandante que le decían ‘Cepillito’ también me violó. Yo no entendía por qué me hacían una cosa de esas si lo único que hice fue ir a buscar a mi hijo. A todos los campamentos que me llevaban me abusaban. Fueron 4 años de largo sufrimiento”, afirmó.

Asimismo, le exigió a la extinta guerrilla de las Farc que reconozca que el abuso sexual en el secuestro existió.

“El día que me violó, el ‘Negro Acacio’ sacó una puñaleta y me apuñaló una nalga, duré 15 días sin caminar. El último que me abusó de los seis tipos era uno que le decían ‘enfermero’; me dijo “se quita la ropa o se la quito” y me apuñaló para rasgarme la ropa. Uno de los que me agredió sexualmente lo agredí porque estaba cansada y mandó a que me colgaran. Me decía que no me moviera tanto porque eso iba a apretar más y me iba a doler más”, narró.

Por último, una mujer que tenía 19 años y vivía en Solita, Caquetá, fue secuestrada por 19 días cuando fue abordada por un exguerrillero que bajo amenazas la condujo hacia una casa.

“Aldemar era un guerrillero que me encerró en una habitación donde me viola y me violenta. Estuve 19 días así y me salvé por el Ejército y cayeron 4 o 5 personas entre esos Aldemar”.

Sin embargo, en 1991 volvió a ser secuestrada por la extinta guerrilla en Belén de Los Andaquiles, Caquetá. “Un señor que me llevó en una moto me tira allá atrás donde había unos bultos y ese señor me deja ahí y vuelve al rato con otro y me violan los dos y yo en embarazo con mi hijo, me causaron una hernia umbilical”.

Ella explicó que fue secuestrada porque el papá de sus hijos se había negado a pagar la ‘vacuna’.

