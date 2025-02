Andrés Idárraga: “Director de UNP debe denunciar posible aporte de ‘Papá Pitufo’ a campaña”

En diálogo con Mañanas Blu, Andrés Idárraga, secretario de Transparencia, hablo y entregó detalles sobre la publicación de audios comprometedores que involucran a Diego Marín Buitrago, conocido como 'Papá Pitufo'.

"Estos audios forman parte de las interceptaciones que se llevaron a cabo en investigaciones sobre presuntos actos criminales de Marin en relación con el contrabando", explicó.

En este sentido, aseguró que la justicia debe determinar el alcance de la corrupción en esta situación.

Sobre dinero, señaló, "Eso es algo que el señor Vendrell en particular, que es el que parece señalado a partir de la denuncia del propio compañero de gobierno Augusto Rodríguez, director de la UNP, es el que tiene que salir a poner la cara y a testificar efectivamente entre las autoridades sucedieron estos hechos", dijo.

Y agregó, "Si efectivamente él se limitó a recibir el dinero, ¿qué hizo con él? Y de una manera u otra se tendrá que probar, como lo ha venido afirmando el presidente de la República, que ese dinero no ingresó y por el contrario, fue al parecer el señor Vendrell el que, como acusado en este caso, al parecer devolvió el dinero entonces, pero por eso mismo necesitamos a 'Pitufo' acá para que diga si efectivamente ese dinero ingresó o no ingresó, o qué pasó con esa plata en la fase de campaña presidencial, donde además de eso, supongo que no solamente financió, intentó financiar una campaña, sino varias. Entonces que de una vez hable sobre absolutamente todo".

A pesar de que no puede revelar sus fuentes, mencionó la existencia de pruebas que podrían llevar a justicia.

En relación a las acusaciones de que personas cercanas al presidente Petro recibieron financiamiento de Marín, Raga apuntó al director de la Oficina Nacional de Protección (ONP), Augusto Rodríguez, como quien debería comparecer ante la justicia.

"La transparencia es primordial y es nuestro deber informarle al presidente para que tomen las decisiones necesarias”, dijo.

Escuche aquí la entrevista: