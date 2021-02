Aplazan nuevamente audiencia de Juan Carlos Granados por caso Odebrecht

Un nuevo aplazamiento de la audiencia de acusación ha sido presentado por la defensa del magistrado de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, recientemente elegida, Juan Carlos Granados Becerra .

Granados debía comparecer este miércoles 3 de febrero a las 8:30 de la mañana ante la Sala Especial de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia por hechos relacionados con el escándalo de corrupción de la multinacional Odebrecht .

Adujo la defensa no estar preparada para la diligencia por haber designado recientemente un nuevo abogado, quien no ha tenido el tiempo necesario para realizar un análisis de la actuación, petición ante la cual la magistratura debió acceder por hacer parte del derecho de defensa disponer de tiempo y medios razonables para afrontar el proceso.

En una anterior oportunidad esta audiencia debió ser aplazada por solicitud del propio inculpado, quien justificó no contar con abogado defensor en esa ocasión.

Al momento se está a la espera de fijar nueva fecha para la audiencia.