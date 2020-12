Asesino de usuario en Sitp tenía condena por homicidio y estaba en casa por cárcel sin brazalete

Jackson Javier Castiblanco, alias ‘Calvo’, fue capturado el junio del 2010 y condenado en el 2015 a 19 años de prisión como responsable de los delitos de lesiones personales, hurto, homicidio agravado, hurto calificado agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones y homicidio.

Sin embargo, el 8 de julio de 2019, el Juzgado 6 de Ejecución de Penas de Tunja le dio el beneficio de prisión domiciliaria, el INPEC cumplió la orden y desde el 24 de julio del 2019 salió a casa por cárcel.

A pesar de la gravedad de los delitos, no hay registro de que alias ‘Calvo’ tuviera brazalete electrónico. Sin embargo, ese es el común denominador.

Según fuentes del instituto penitenciario, actualmente, aproximadamente 70.000 privados de la libertad tienen prisión domiciliaria y solo 5.000 tienen brazaletes electrónicos.

Para controlar a estas personas, el Inpec realiza visitas periódicas y espontáneas y así lo hacía constantemente con Castiblanco. No obstante, también saben que es imposible controlar que este tipo de cosas no sucedan cuando a una persona le dan el beneficio de casa por cárcel pues, en teoría, se los dan porque no representan un peligro para la comunidad o por haber cumplido la mayor parte de la pena.

Ahora, Jackson Javier Castiblanco Durán fue enviado de nuevo a la cárcel tras aceptar su responsabilidad en el homicidio de Wilfrido Murcia Naranjo, un usuario del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Sitp). Ahí permanecerá hasta que un juez decida lo contrario.