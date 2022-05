"Asesino del fiscal Marcelo Pecci tiene acento caribeño, de otro país": Policía

El director de la Policía Nacional, general Jorge Vargas , habló en Mañanas BLU de la investigación que encabeza para resolver el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, crimen que tuvo lugar en Barú, Cartagena, en la mañana de este martes. El oficial aseguró que, aunque no puede revelar mayores datos de las pistas que ya siguen los investigadores, el sospechoso del homicidio tenía acento de otro país. Por información que conduzca con la captura del presunto asesino, las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 2.000 millones de pesos.

" Ya hay unas órdenes de Policía Judicial, con hipótesis que no puedo indicar. Estamos en las primeras horas y la reserva me lo impide. La persona del retrato mide 1.74 mt de estatura, con acento caribeño de otro país, no podría decir cuál, porque no lo tenemos. Es una persona de tez blanca, con buzo de manga larga, tenía sombrero. Las primeras imágenes nos ayudan a implicarlo de manera general. Si alguien ve esa fotografía y lo reconoce, creemos que sería suficiente para ubicarlo, que es lo que urgentemente estamos buscando", indicó el general Vargas.

El general Vargas dijo que tuvo contacto con investigadores de Paraguay, Estados Unidos y diversos países en los que las investigaciones de Pecci tuvieron incidencia. Además, destacó la importancia de avanzar en las pesquisas en el menor tiempo posible.

"Tenemos un avance importante , para nosotros estas horas son claves en la investigación, las primeras 72 horas son vitales porque el homicida no se ha movido o porque la organización está dándole órdenes o le están girando dinero. Es un estándar internacional, estas horas las estamos manejando con mucho cuidado para poder avanzar e identificar a los autores materiales en Colombia, pero también a los intelectuales en cualquier parte del mundo que estén", aseguró el general Vargas.

Acerca de posibles disputas entre organizaciones criminales de Paraguay y Colombia, el oficial aseguró que estas son constantes entre las mafias y que se motivan generalmente por las rutas de tráfico. "Por eso tienen oficinas de cobro, de sicarios, para apoderarse de rutas. Son permanentes las disputas por las rutas de tráfico, tanto en el continente, en África, en Europa", sostuvo el director de la Policía.