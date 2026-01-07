En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petróleo de Venezuela
Nicolás Maduro
Falcao
Movilización Gobierno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Así fue llamada en la que hombre confesó asesinato de su pareja a la hermana de víctima en Medellín

Así fue llamada en la que hombre confesó asesinato de su pareja a la hermana de víctima en Medellín

Camila señaló que su hermana fue hallada en un basurero, envuelta en una sábana y plástico en Medellín. Así fue la llamada del asesino, donde le confesó el crimen.

Publicidad

Publicidad

Publicidad