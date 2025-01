Así reaccionó Epa Colombia a su captura por caso Transmilenio

Este lunes, 27 de enero, la reconocida influencer Daneidy Barrera, conocida como ‘Epa Colombia’ fue capturada en su peluquería por el caso de TransMilenio ocurrido en 2019.

De acuerdo con lo que dijo la influencer, la captura se dio por cuenta del fallo definitivo por los desmanes de ese entonces. La reacción de la mujer fue viral en redes sociales, pues a través de su cuenta de Instagram, contó, entre lágrimas, que los agentes estaban afuera de su peluquería para llevar a cabo de captura.

En ese momento, de acuerdo con su versión, las autoridades le indicaron que tenía una orden de captura vigente por los desmanes que cometió a una de las estaciones de TransMilenio.

“Me viene a trabajar hoy (lunes) todo el día a la peluquería. Iba saliendo para mi casa y me cogen los del CTI, que yo tengo una orden de captura, amiga. Me iban a coger y les dije que me esperaran a que mi abogado llegara ahí”, dijo.

Y agregó, “Estoy muy mal amigas. Que triste salir de mi peluquería y que todo mi equipo de trabajo me vea subiéndome para que me lleven al búnker de la Fiscalía ”.

¿De cuánto es la condena contra Epa Colombia?

De acuerdo con la condena de la Corte Suprema de Justicia, Barrera Rojas estaría 5 años y 2 meses en prisión por los delitos de perturbación en servicio público de transporte colectivo u oficial, instigación a delinquir con fines terroristas y daño en bien ajeno. Por ahora, su caso se encuentra en proceso de la Fiscalía y ella en el búnker en Bogotá.

Cabe recordar que la primera sentencia que recibió la influencer y empresaria fue en 2023 cuando un juez dictó una condena de 3 años y medio. Además, de un pago similar a los 25 salarios mínimos, pero no debía ser privada de su libertad.

¿Qué hizo Epa Colombia?

Epa Colombia se grabó en 2019 mientras dañaba las instalaciones deTransMilenio , durante las protestas en la capital del país. En ese entonces, a Epa Colombia se le prohibió el uso de sus redes sociales.