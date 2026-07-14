Así reconstruyó la Fiscalía el asesinato de Mayerly Olaya para judicializar a su feminicida

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a Óscar Giovanny Marulanda, señalado del feminicidio agravado de Rosa Mayerly Olaya, ocurrido en un establecimiento comercial de Soacha ,Cundinamarca. Durante la audiencia de legalización de captura, el procesado aseguró “Estoy capturado, no sé por qué, porque soy psiquiátrico y pierdo el control de las cosas, me golpeó la comunidad”.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Marulanda conoció a la víctima en febrero de este año en un almacén de venta de utensilios y artículos para el hogar, donde Mayerly Olaya trabajaba desde hacía cinco años. Tras manifestarle su interés sentimental, la mujer le dejó claro que no quería iniciar una relación con él. A partir de ese momento, según el ente acusador, comenzaron los episodios de asedio y hostigamiento.

La investigación estableció que en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañar a la mujer desde su lugar de trabajo hasta su residencia, debido al acoso del que era víctima. Además, el 10 de mayo y el 5 de junio, el hoy procesado habría llegado hasta la vivienda de la madre y del excompañero sentimental de Rosa Olaya para buscarla e intimidarla.

Según la Fiscalía, el ataque ocurrió el 12 de julio, cuando Marulanda ingresó al establecimiento comercial donde trabajaba la víctima y la atacó con un arma cortopunzante.



Durante la audiencia, el fiscal del caso reconstruyó lo ocurrido y explicó que el procesado llegó hasta el área de persianas del almacén, donde la mujer atendía clientes.

“En el área de persianas, lugar en el cual fue abordada por el señor Óscar Giovanny Marulanda, quien, sin importar que ella se encontrara en cumplimiento de su labor, le hace varios llamados, ante lo cual ella le refiere que espere, ya que se encontraba con unos clientes. Mientras tanto, Giovanny caminaba alrededor del pasillo sin perderla a ella de vista”, señaló.

El delegado del ente acusador indicó que, dos minutos después, cuando la víctima se acercó para atenderlo, “de manera injustificada y sin mediar palabra, es cuando esta persona le arrinconó haciendo uso de un arma cortopunzante, colocándola en estado de indefensión”.

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Agregó que Olaya “elevó gritos de auxilio, forcejeaba con el agresor, quien para ese momento ya le había lesionado en su integridad física, proporcionándole varias puñaladas”, entre ellas una herida de aproximadamente diez centímetros en la mama izquierda, lesiones en ambas manos y otra de dos centímetros en la región abdominal.

Uno de los testigos que intervino para auxiliar a la víctima relató a las autoridades cómo ocurrió el ataque. “En cierto momento, ella se aleja para atender a este sujeto. Como a los 2 minutos empezó a pedir auxilio desesperada. Yo empecé a llamar a seguridad de ahí, salí corriendo hacia ella y lo primero que tomé fue una persiana que estaba en los estantes y lo empecé a golpear para auxiliarla a ella y poderlo separar de ella”, declaró.

El testigo agregó que otras dos personas llegaron para someter al agresor, quitarle el arma y auxiliar a la mujer. Posteriormente advirtió que él mismo había resultado lesionado durante la intervención. “Me doy cuenta que tenía sangre y me reviso y tengo una cortada en la palma de la mano derecha”, indicó.

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La Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado, cargo que no fue aceptado por el procesado. Durante la diligencia, el fiscal sostuvo que el crimen ocurrió en un contexto de violencia basada en género.

“Estos hechos se presentaron en un contexto de subyugación, cosificación y dominio por parte del señor Óscar hacia la víctima, toda vez que la agresión que usted ejecutó en contra de ella fue por el hecho de ella no querer tener una relación sentimental con usted, lo que generó entonces en usted una obsesión”, afirmó.

Dentro del expediente también obra la declaración del excompañero sentimental de Mayerly Olaya, quien aseguró que ella le había contado cómo conoció a Marulanda siendo cliente del establecimiento y cómo comenzaron los problemas cuando rechazó una relación sentimental.

Según su testimonio, “Rosa me indicó que tenía una relación de amistad con el señor Óscar, de la cual había salido alrededor de cuatro ocasiones, y que la última ocasión él expresó que tenía problemas psicológicos y que quería tener una relación sentimental con ella. A lo cual ella le expresó que no quería tener nada con él por el problema psicológico, motivo por el cual desde ese momento empezó a acosarla”.

Durante la audiencia, la defensa presentó un informe relacionado con la historia clínica del procesado, en el que se indica que había sido diagnosticado con problemas psiquiátricos y recibía medicación. Con base en ello, solicitó que no se impusiera una medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando que su permanencia en prisión representaría un riesgo tanto para él como para otros privados de la libertad.

No obstante, el juez concluyó que, teniendo en cuenta los antecedentes expuestos por la Fiscalía, la gravedad de los hechos investigados y los riesgos procesales advertidos, procedía imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanza el proceso penal en su contra.