Autoridades comienzan recolección de pruebas en carro en el que habrían trasladado a Yulixa Toloza

Luego de confirmarse el hallazgo del vehículo que estaría involucrado en la desaparición de Yulixa Toloza, la mujer que fue a un centro estético en el sur de Bogotá para realizarse una lipólisis láser, las autoridades entregaron detalles sobre el proceso de investigación para poder ubicarla.

Vale recordar que el vehículo, de placas UCQ340, fue hallado en la ciudad de Cúcuta y se convirtió en una de las principales piezas clave dentro del proceso judicial que adelantan la Policía y la Fiscalía.

De acuerdo con la información conocida, el vehículo salió desde Bogotá y llegó hasta un sector residencial de la capital de Norte de Santander, donde fue abandonado. Tras su ubicación, unidades especializadas de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN) y equipos de inteligencia iniciaron los procedimientos técnico-científicos para intentar esclarecer qué ocurrió con Yulixa Toloza y establecer quiénes participaron en su desaparición.

Recolección de pruebas

La Policía Nacional confirmó que en el automotor se adelantan inspecciones forenses y análisis de evidencias. Según el comunicado oficial, los investigadores realizaron diligencias de exploración lofoscópica, fijación de elementos materiales probatorios y otras actuaciones judiciales que buscan fortalecer las líneas investigativas que actualmente manejan las autoridades.



En medio de estos operativos también fueron capturadas dos personas de nacionalidad extranjera, consideradas clave dentro de la investigación. Ambas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que deberá definir su situación judicial y determinar si tendrían algún grado de participación en los hechos que rodean la desaparición de la mujer.

Mientras tanto, continúan las labores de búsqueda y verificación en diferentes puntos priorizados tanto en Bogotá como en otras regiones del país.

Yulixa Toloza permanece desaparecida desde el 13 de mayo, cuando, según la información preliminar, se realizó un procedimiento estético en el sur de la capital. Desde entonces, familiares y autoridades intentan reconstruir sus últimos movimientos.