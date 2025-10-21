En vivo
Crisis diplomática con EEUU
Álvaro Uribe
Andrés Carne de Res
Amazon

Blu Radio  / Judicial  / Avalan preacuerdo para Carlos Mora por magnicidio de Miguel Uribe

Avalan preacuerdo para Carlos Mora por magnicidio de Miguel Uribe

Mora González cumplirá una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego.

Miguel Uribe.jpg
Miguel Uribe //
Foto: Facebook Miguel Uribe
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 21 de oct, 2025

Un juez penal especializado avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General de la Nación y Carlos Eduardo Mora González, uno de los hombres señalados de haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 7 de junio de 2025.

Mora González cumplirá una pena de 21 años de prisión por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, todas las conductas agravadas. La lectura de sentencia será realizada en marzo de 2026.

Según el material probatorio, Carlos Eduardo Mora González tuvo un papel determinante en la estructura del ataque que acabó con la vida del senador. Fue él quien, junto a otros miembros del grupo criminal, identificó el lugar donde se cometería el homicidio.

“De acuerdo con la investigación orientada por un equipo de fiscales de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá, Mora González estuvo involucrado en la organización logística del ataque. Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen, y trasladó a otros involucrados en el atentado que entregaron el arma de fuego al adolescente que disparó contra la víctima”, aseguró la Fiscalía.

Qué significa que Fiscalía eleve a magnicidio el asesinato de Miguel Uribe Turbay
Miguel Uribe Turbay murió este 11 de agosto luego de luchar por su vida durante más de dos meses.
Foto: Facebook - Miguel Uribe Turbay

Por su colaboración directa en el plan criminal, recibió una suma de cinco millones de pesos, según el expediente. Mora también está vinculado con un grupo delincuencial dedicado al narcomenudeo y a los homicidios selectivos. Con la fachada de conductor de plataformas virtuales de transporte, movilizaba armas y estupefacientes.

La Fiscalía calificó su rol como “clave en la planeación y ejecución” del atentado que conmocionó al país y que continúa bajo investigación para establecer a los autores intelectuales.

