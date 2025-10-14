Hombre que contrató a sicario en atentado a Miguel Uribe debe seguir en la cárcel: esto dijo el juez

El juez 29 penal del Circuito de Bogotá confirmó la medida de aseguramiento en contra de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de escoger al adolescente que disparó contra el congresista, facilitar el acondicionamiento del arma de fuego utilizada en la acción sicarial y ocultar a Elder José Arteaga, uno de los principales articuladores del crimen, ocurrido el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, occidente de Bogotá.

En esta audiencia, la defensa de Barragán solicitó la libertad afirmando que investigadores y autoridades violaron los derechos fundamentales al ser interrogado en varias reuniones clandestinas en la Fiscalía, antes de la captura.

La defensa afirmó que presuntamente en los informes en su poder, no hay evidencia de un grupo denominado “Plata o plomo”, solo registra una captura de pantalla de un usuario que usó esa descripción.

Harold Daniel Barragán Ovalle Foto: Fiscalía

En el desarrollo de la intervención, agregó que el imputado no era el jefe del menor que disparó, sino un conocido relacionado con el tráfico de drogas.



De acuerdo con los elementos probatorios, la Fiscalía le imputó a Barragán los delitos de homicidio agravado, narcotráfico, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones; y uso de menores para la comisión de delitos.

Hasta la fecha hay siete capturados por el crimen: el sicario de 15 años; Elder José Arteaga Hernández, 'El Costeño', señalado como coordinador del atentado; Katerine Martínez, alias 'Gabriela', quien habría entregado la pistola al menor.

Carlos Eduardo Mora González, alias 'El Veneco', conductor del Spark gris que movió a 'El Costeño' hasta Modelia. William González Cruz, alias 'El Viejo', quien sacó en un Volkswagen azul a El Costeño y a Gabriela tras el hecho; Christian González Ardila, que conducía la moto para sacar al sicario de la zona y Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría seleccionado al adolescente que disparó contra la víctima.