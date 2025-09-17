Avanza juicio contra José Francisco Suárez, señalado feminicida de Sandra Patricia Gómez

En la diligencia de hoy, la hija de la víctima testificó en contra del presunto responsable. De acuerdo con la investigación y el testimonio, Suárez habría golpeado de manera reiterada a Sandra Patricia, de 53 años, al interior de la vivienda que compartían en Bogotá.

Tras causarle la muerte, permaneció junto al cuerpo durante al menos 12 horas y, en la madrugada siguiente, con la ayuda de otra persona, trasladó a la víctima a una clínica. Allí, intentó engañar a los médicos y a las autoridades, asegurando que las lesiones habían sido producto de un accidente doméstico en el baño.

Sin embargo, esta versión se derrumbó rápidamente gracias a las cámaras de seguridad instaladas en la residencia, que registraron la brutal golpiza. Los videos se convirtieron en prueba clave para que la Fiscalía solicitara su captura e imputara cargos por feminicidio agravado.

Violencia contra la mujer. Foto: referencia AFP

Su hija también aseguró que la mujer había confesado sentir miedo constante hacia Suárez, quien era descrito como celoso, controlador y agresivo. Según familiares, en varias oportunidades intentó ahorcarla y le prohibía mantener amistades o vida social independiente.

La familia de Sandra Patricia, que ha acompañado el proceso judicial, pidió que el caso sea emblemático para visibilizar la necesidad de denunciar a tiempo los hechos de violencia intrafamiliar y fortalecer las rutas de atención a mujeres en riesgo.

Con el avance del juicio y la presentación de testigos durante esta semana, la justicia busca esclarecer completamente los hechos y determinar la condena que deberá enfrentar José Francisco Suárez por el feminicidio agravado de Sandra Patricia Gómez.