Brutal agresión: hombre fue golpeado con un martillo en Colombia, Huila

En un presunto caso de intolerancia registrado en el municipio de Colombia, Huila, un hombre de 29 años resultó herido tras ser atacado con un martillo. De acuerdo con la información preliminar, el hecho se habría presentado, luego de una discusión, cuando la víctima no permitió el ingreso a la vivienda a la agresora, quien sería su madrastra.

Ante esta situación, la mujer de 45 años lo habría agredido, golpeándolo de forma violenta en la cabeza con un martillo.

“En atención a un hecho de intolerancia y atendiendo el llamado de la comunidad del barrio Santander, en el municipio de Colombia, Huila, nuestros uniformados lograron la captura de una mujer señalada por un ciudadano de haberlo agredido con un martillo en la cabeza. De manera inmediata se realizó el procedimiento de captura de la agresora por el delito de lesiones personales”, explicó el mayor Álvaro Andrés Rojas, comandante del Primer Distrito de Policía Baraya.

La víctima, quien fue trasladada por la Policía a un centro hospital de la localidad, sufrió una herida abierta en la cabeza.



Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para resolver las diferencias mediante el diálogo.

“Como Policía Nacional hacemos un llamado a la ciudadanía para que los conflictos interpersonales se resuelvan mediante el diálogo y el respeto, y, de ser necesario, acudiendo a las instituciones del Estado competentes, evitando así que las diferencias terminen en hechos de violencia”.

Este caso se suma al registrado el pasado martes en el municipio de Guadalupe, donde un hombre fue enviado a la cárcel agredir con un machete y propinar varios golpes en el rostro a su compañera sentimental.

El capturado, quien, al parecer se encontraba en estado de embriaguez, registra antecedentes por acceso carnal violento, hurto y porte ilegal de armas de fuego.

En lo que va del año 2025, en el Huila se han impuesto un total de 4.554 órdenes de comparendo por el artículo 27 del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana, relacionadas con comportamientos que ponen en riesgo la vida e integridad de las personas.

De estas, 512 corresponden a riñas, 31 por agredir físicamente a alguien, 24 por amenazas de causar daño físico y más de 3.900 por porte de armas blancas o elementos cortantes, punzantes o semejantes, además de 23 por portar armas traumáticas de aire o de fogueo.