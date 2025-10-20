"Es triste y causa mucha rabia": papá de policía asesinada en Huila por fuga del asesino

Indignación y rechazo ha generado en el Huila la fuga de Nelson Ocampo Morales, quien fue condenado a 33 años de prisión por el homicidio de la patrullera Paula Cristina Ortega, ocurrido el 2 de agosto de 2023 en Neiva, Huila.

Gilbert Ortega, padre de la uniformada, señaló que, al conocer la noticia, sintió profunda decepción y rabia, y cuestionó cómo pudo ocurrir una fuga en una cárcel de máxima seguridad.

“Es algo muy triste, porque se supone que es una cárcel de máxima seguridad y este sujeto se vuela de allá. La verdad, no entiendo cómo pasa esto. Yo me di cuenta por una sobrina que me mandó la imagen y me causó mucha rabia porque imagínese: una persona de esas, estando privada de la libertad, con la condena que tenía, y se vuela de una cárcel, entonces no entiendo, no entiendo”, manifestó el padre de la uniformada.

El padre de la patrullera asesinada, quien además es pensionado de la Policía, pidió a las autoridades que el responsable de este crimen sea recapturado lo antes posible para que cumpla la condena impuesta por el crimen de su hija.



“Es algo ilógico, sobre todo tratándose de una cárcel de alta seguridad. Lo que pasó nos deja en shock y con muchas dudas sobre en quién estamos confiando. Les pido de corazón a las autoridades que lo vuelvan a capturar”, expresó.

La fuga de Nelson Ocampo Morales de la cárcel de Cómbita, en Boyacá, se registró en la madrugada del domingo. El recluso escapó del pabellón 1, donde se encuentran internos catalogados como de alta peligrosidad, aprovechando la densa neblina.

Ocampo Morales, junto con Yeison Fernando Ramírez, fue condenado en marzo de 2024 tras llegar a un preacuerdo con la Fiscalía. Ambos aceptaron su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado, ocultamiento de elemento material probatorio, y fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas.