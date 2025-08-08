Cae banda que extorsionaba a ganaderos en Huila; exigían hasta $80 millones

A través de labores investigativas y recopilación de material probatorio, el Gaula de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, desmantelaron una banda dedicada presuntamente a la extorsión contra ganaderos, constructoras y otros gremios de Neiva y del departamento.

Según las autoridades, esta organización criminal estaba conformada por cuatro personas y era liderada por alias ‘comandante Manuel’, quien se identificada como integrante de un grupo armado residual y les exigía a las víctimas sumas de dinero desde un millón y hasta 80 millones de pesos.

“Esta persona, que se identificaba como el comandante Manuel, de 43 años, lideraba un grupo que se encargaba inicialmente de amedrentar, mediante el terror, haciéndose pasar por un grupo al margen de la ley para presionar a las víctimas, especialmente, a los ganaderos para que pagaran sumas entre un millón y hasta 80 millones de pesos”, confirmó el coronel Héctor Jairo Betancourt, comandante de la Policía metropolitana de Neiva.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘comandante Manuel’ había salido de la cárcel y actualmente gozaba de prisión domiciliaria por varios delitos, pero seguía delinquiendo y amedrentaba a gremios de la región para el pago de las extorsiones.

Los demás capturados, entre ellos una mujer, identificados como alias ‘La Quinta‘ de 26 años, alias ‘Wilson‘, de 29 años, y alias ‘Karito‘, de 29 años, registran 16 anotaciones judiciales cada uno por hurto calificado, extorsión y lesiones personales.