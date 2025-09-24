Cárcel para hombre que agredió a su pareja que se debate entre la vida y la muerte

La Fiscalía General de la Nación confirmó que un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jose Urbano Medina Villa, quien en la noche del lunes, 22 de septiembre, atacó con un martillo a su compañera sentimental.

La víctima es Fabiana Karina Rincón, una mujer de 35 años, conocida por ser ingeniera ambiental y excandidata a edil. Dentro de su apartamento en el conjunto residencial Prados de Capellanía, en el sector La Felicidad, en Fontibón, el lunes el agresor la golpeó en repetidas ocasiones, ocasionándole serias heridas en el rostro.

La gravedad del ataque fue tal que la mujer actualmente permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos con evolución favorable, según la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. En su reporte, la subred informó que, víctima de violencia intrafamiliar, Karina tuvo que ser atendida de urgencia por los equipos de neurocirugía y cirugía maxilofacial, al tener múltiples lesiones ocasionadas con un objeto corto contundente.

Tras la agresión, el hombre que además es la pareja sentimental de la víctima, abandonó el inmueble y entregó las llaves a los guardas de seguridad del conjunto residencial, quienes alertaron de inmediato a la Policía Nacional.



Hombre asesinó a su pareja con un martillo Foto: IA Pexelx, referencia

Horas más tarde, Medina Villa se presentó voluntariamente en el CAI Hayuelos, donde fue capturado y puesto a disposición de un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) Engativá, adscrita a la Seccional Bogotá.

Durante las audiencias, la Fiscalía le imputó el delito de feminicidio agravado en grado de tentativa, cargo que el procesado no aceptó. No obstante, el ente acusador presentó elementos de prueba que indicarían que este no sería un hecho aislado, sino parte de un ciclo de violencia física y psicológica ejercida contra la víctima, quien ya habría denunciado previamente el maltrato.

Publicidad

El juez del caso acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en centro carcelario, argumentando la gravedad de las lesiones, la presunta reiteración de violencia y el riesgo para la vida de la mujer.

Por su parte, la Secretaría Distrital de la Mujer no dio detalles de un acompañamiento previo al caso, pero sí informó que ya está acompañando a la víctima y que asumió su representación en el proceso judicial.