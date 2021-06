Caso de periodista revela grave ausencia de protocolos para manejar denuncias de acoso sexual

La Sentencia de la Corte Constitucional T 140 de 2021 a favor de la periodista y reportera Vanessa Restrepo, quien había perdido dos veces la tutela contra el Periódico el Colombiano por un caso de acoso sexual de parte de uno de sus compañeros, da luces sobre las dificultades que puede llegar a vivir una persona que es víctima de acoso al interior de una empresa públicas o privada.

En contexto, la Corte Constitucional reconoció en la sentencia la calidad de periodista de Vanesa a quien en su momento le coartaron su libertad de expresión y además especifica que el periódico El Colombiano, en donde se dieron los hechos de aparente acoso, ignoró los protocolos para el manejo con protocolos de género, omitiendo pautas y rutas de acción de atención eficiente para tranquilidad de la víctima.

Al respecto, la periodista especificó que, “las empresas deben ser responsables de asumir los derechos de la mujer como parte de su qué hacer. Lo mínimo que necesitamos es un lugar en donde nos podamos sentir seguras. Que la violencia de género y violencia sexual también sea considerada”.

En la tutela que la periodista presentó para que El Colombiano aplicara protocolos de prevención de acoso y abuso sexual, “algo que ya habíamos pedido las personas de la redacción, el periódico dijo que si pero pasó el tiempo y no llegó a nada”, especificó Vanesa Restrepo.

La sentencia T 140 tiene un alto nivel de detalle en cuanto a cómo deben concentrarse en las empresas para darle manejo a un posible acoso sexual y en las sentencias de primera y segunda instancia. Allí se tiene en cuenta el enfoque de género como herramienta fundamental para entender cómo se manejan este tipo de casos.

“Con el equipo jurídico decidimos sentar un precedente para que se entienda la importancia de este tema (…), Los jueces decían que no identificaban en donde se habían visto vulnerados mis derechos y pienso que tal vez es un sesgo de género porque es un tema que vivimos en su mayoría las mujeres y los jueces, en mayor cantidad hombres, no entienden un tema que ha sido tabú y del que no se habla.

Este caso ha logrado avanzar, sin embargo, Vanesa concluye que existen muchas mujeres que no tienen como acceder a las herramientas y protocolos o les da miedo denunciar porque las pueden revictimizar.

Escuche aquí a Vanessa Restrepo en Mañanas BLU: