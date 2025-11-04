Caso Jaime Esteban Moreno: abogado no descarta que pelea se haya originado por mujeres involucradas

El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, un estudiante de 20 años de la Universidad de los Andes, ocurrió la madrugada del 31 de octubre en Chapinero, luego de que una fiesta de Halloween terminara en tragedia.

El presunto responsable, identificado como Juan Carlos Suárez Ortiz, ya se encuentra vinculado formalmente al proceso tras la legalización de su captura. En la audiencia llevada a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025, María Teres Cortés, funcionaria del Ministerio Público, leyó las consideraciones, donde afirma que se trata de "una toma de justicia por mano propia".

En diálogo con Mañanas Blu, Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Jaramillo, entregó detalles sobre lo que sucedió esa noche en que dos jóvenes acabaron con la vida del estudiante de ingeniería en sistemas.

De acuerdo con el abogado, según lo que se conoce del amigo de Jaime Esteban, es que "hubo tal vez alguna desavencencia verbal en el establecimiento, ellos deciden irse (...) cuando llegan al Oxxo, allí es la primera intercepación y ese primer golpe que recibe a la altura dell cuello, hay cruce de palabras sin fundamento y se van", el abogado señaló que en el punto del Oxxo a “Ellos les dijeron ‘váyanse o los cascamos"’.



Bar donde estuvo Jaime Esteban Moreno antes de morir se pronuncia: dice por qué habría sido la pelea Foto: redes sociales / AFP

A esto agregó: "Ellos salen de Oxxo como se observa en los videos, y son interceptados por Juan Carlos Suárez y ahí es cuando, se observa cómo su amigo intenta retirarlo y llega este segundo sujento dando este golpe certero... fueron muchos golpes a nivel del cráneo".

Al ser preguntado sobre las mujeres que también fueron capturadas, el abogado no descartó que las jóvenes estuvieran involucradas y fueran una de las razones de la agresión conttra Jaime Esteban.



La hipótesis de las mujeres y la búsqueda del segundo agresor

El abogado Camilo Rincón señaló que es imposible determinar con precisión la causa de la discordia o diferencia dentro del bar, ya que la persona que tuvo el cruce verbal, Jaime Esteban, ya no está con vida. Sin embargo, se maneja la hipótesis de que el terrible desenlace pudiera haberse originado por alguna interacción de Jaime Esteban con las mujeres que estaban con el agresor.

Dos mujeres, Caleidem Paola Fernández y Berta Parra, fueron vistas junto a Juan Carlos Suárez. En el momento de la primera agresión en el Oxxo, la mujer vestida de azul le dijo al detenido: "Sí, es él, es él", lo que podría vincularlas al conocimiento o identificación de la víctima.

Capturadas por caso de Jaime Moreno, estudiante de Los Andes que murió en Halloween, quedan libres Foto: redes sociales /Policía de Bogotá

Respecto al segundo implicado, el sujeto de la camiseta negra, todo indica que tenía una relación con Juan Carlos Suárez y que el detenido lo está protegiendo. La Fiscalía solicitó todas las cámaras del sector, incluyendo el bar y el Oxo, para obtener pruebas. Se espera que, ante la imputación y la solicitud de medida de aseguramiento, Juan Carlos Suárez colabore con la justicia, proporcionando la identidad y ubicación de su cómplice para su captura y vinculación al proceso. El abogado Rincón enfatizó que, independientemente del origen, el homicidio fue un asunto desproporcionado, brutal y sin justificación.

