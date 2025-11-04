Hubo una primera agresión que no se ve en las cámaras, revela tío de Jaime Esteban Moreno

El caso Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de la Universidad de los Andes que perdió la vida tras una brutal golpiza en el norte de Bogotá, continúa revelando nuevos detalles. Su tío, Luis Alfonso Jaramillo, aseguró en entrevista con Mañanas Blu que existió “una primera agresión que no aparece en los videos difundidos por los medios”, y que ese momento habría sido el punto de partida de la tragedia ocurrida en el sector de Chapinero.

“Nosotros conocemos la historia desde el Oxxo en adelante. Lo que sabemos es que en el Oxxo hay una primera agresión, como se ve en los videos, y luego Jaime Esteban y su amigo son alcanzados por esas mismas personas”, relató Jaramillo.

De acuerdo con la versión familiar, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, de 20 años, fue atacado después de asistir a una fiesta universitaria de Halloween junto con un grupo de compañeros de su facultad de Ingeniería de Sistemas. La agresión fue captada parcialmente por cámaras de seguridad, imágenes que causaron conmoción nacional al mostrar el momento en que el estudiante recibe una violenta patada en la cabeza por parte de uno de sus agresores.

“No tenemos información privilegiada”: familia confía en el trabajo de las autoridades

El tío del joven enfatizó que la familia ha decidido mantenerse al margen del proceso judicial para no entorpecer las labores de la Fiscalía y de la Policía Nacional.



“Hemos venido armando este rompecabezas a partir de lo que ha salido en los medios. Nuestra posición ha sido respetuosa con las autoridades, con el objetivo de no entorpecer el proceso”, señaló Jaramillo. La familia Moreno Jaramillo se ha apoyado en los videos publicados y en los testimonios de allegados para reconstruir lo ocurrido la madrugada del hecho. Según su versión, tras la primera agresión registrada cerca del Oxxo de la calle 64 con carrera 15, los atacantes siguieron a Jaime Esteban y a su amigo Juan David Cárdenas, quien intentó defenderlo durante la golpiza.

Agradecemos profundamente a Juan David por no dejarlo solo. Él también es una víctima, porque presenció cómo su amigo quedó inconsciente en el piso expresó el tío.

La ruta de la tragedia y las preguntas sin respuesta

Las imágenes de seguridad muestran el momento exacto en que Jaime Esteban Moreno cae al suelo tras recibir la patada que le causó la muerte. Sin embargo, el tío de la víctima insiste en que hubo una primera confrontación no captada por las cámaras, y que aún no se conoce la razón que originó esa pelea.

“No sabemos por qué se produjo esa primera agresión en el Oxxo. Las imágenes hablan por sí solas, y preferimos no calificarlas. Son dolorosas y cada quien puede sacar sus conclusiones”, afirmó Jaramillo.

El caso ha desatado un debate sobre la violencia juvenil y la seguridad nocturna en zonas de rumba de Chapinero, donde se encuentran bares frecuentados por estudiantes universitarios. A pesar de que las autoridades adelantan investigaciones, persisten dudas sobre el contexto del enfrentamiento y la identidad de todos los implicados.

“Jaime era un muchacho tranquilo”: el perfil del estudiante

Durante la entrevista, el tío describió a su sobrino como un joven reservado, aficionado al ajedrez y con un proyecto académico sólido: “Era un muchacho calmado, tranquilo. No era bebedor en exceso. Sus amigos eran jóvenes sanos, estudiantes dedicados”, aseguró.Jaime Esteban Moreno cursaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de los Andes y tenía un marcado interés por la ciberseguridad, área en la que planeaba realizar su maestría.

Se había conectado mucho con el tema de ciberseguridad y estaba buscando hacer su maestría en ese campo. Tenía opciones de prácticas en dos empresas reconocidas añadió su tío.

Un llamado a la solidaridad y a la verdad

En medio del dolor, la familia de Jaime Esteban agradeció el respeto mostrado por los medios y la ciudadanía. Han recibido mensajes de apoyo de estudiantes, profesores y amigos que recuerdan al joven como un ejemplo de dedicación y calma.

“Somos una familia común y corriente, y en medio de este dolor nos han hecho sentir que no estamos solos”, expresó Jaramillo.