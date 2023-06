Cayó 'Gordo César', engañaba a sus víctimas con prometedores negocios y los secuestraba en fincas

Las redes sociales eran el modus operandi de César Alberto Huertas, conocido como alias 'El Gordo César ', quien por medio de estas plataformas utilizaba perfiles falsos para contactar a comerciantes y extranjeros, ofreciéndoles servicios de ubicación de dólares, oro, joyas, vehículos e inmuebles. De esa manera citaba a las víctimas en fincas en el departamento de Cundinamarca que alquilaba y allí buscaba concretar negocios que eran anteriormente pactados por chat.

Una vez que las personas llegaban a las reuniones, presuntamente eran sometidas a agresiones físicas y mantenidas en cautiverio durante varias horas. Durante este tiempo, 'El Gordo César' supuestamente se apoderaba de dinero y objetos de valor, contactando luego a los familiares de las víctimas para exigirles grandes sumas de dinero a cambio de su liberación. Entre los afectados se encuentra un comerciante que estaba interesado en adquirir una bodega y que fue secuestrado en Tocaima, Cundinamarca.

“Contactaron la inmobiliaria que tenía en venta mi propiedad, la vieron, me exigieron ir después, que quería negociar directamente con el propietario, llegamos a un acuerdo donde en ese acuerdo me daban en parte de pago un casa-lote que es llegando a mesitas del colegio. Fui alrededor de tres veces, resulté comprándole a los supuestos padres, que son unos señores de la tercera edad, la propiedad, y cuando fuimos a concretar el negocio fui secuestrado, abordado por bastantes hombres armados y me despojaron de mis pertenencias el motivo principal por el cual fue un poco más fácil de identificar esto señor tuvo el cinismo de dejar mi joyas para el uso personal de él”, comentó una de las víctimas que por seguridad prefirió no dar su nombre.

En una operación entre la Fiscalía, el CTI Seccional Cundinamarca, la Policía Nacional (Gaula y Sijin-Gruij) y el Gaula militar del Ejército, capturaron a este hombre que era el cabecilla de esta estructura delincuencial.

Se estima que alias 'El Gordo César' logró robar alrededor de 330 millones de pesos en efectivo y joyas. Además, se descubrió que retuvo a un ciudadano colomboestadounidense que buscaba comprar oro el pasado 12 de mayo. La recuperación de algunas de las joyas arrebatadas a las víctimas fue clave para su identificación y posterior captura en una vía pública de Tocaima.

La Fiscalía imputó al sospechoso los delitos de secuestro simple, hurto calificado y agravado. Debido a la contundencia de las pruebas presentadas, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en un centro.

“En la tercera visita apenas ingreso al casa-lote para concretar el negocio, me dan un tinto, yo lo recibo y apenas me estoy tomando el tinto siento muchas armas sobre mi cabeza. De ahí pues empieza el secuestro. Me despojan de mis pertenencias, me encierran en un cuarto y me dejan con una ahí sobre el piso, encañonándome sobre mi cabeza. Después de esto, creo, no sé, pasaron unas horas. Se retira. Yo me doy cuenta, reacciono, que puedo salir, que ya no había nadie. Y me dirijo a poner la denuncia en la estación de Mesitas. Después de eso, me amenazan, me llaman nuevamente, amenazarme que si vuelvo a poner algún denuncio van a acabar con mi familia con mi negocio y con mi vida por eso es que ahora ya no vivo en Colombia vengo esporádicamente", relató la víctima.