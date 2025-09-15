Citan a versión libre a exmagistrados de la Corte por denuncia de abogada en proceso sobre aborto

Esta citación de versión libre que será de manera virtual se da tras una denuncia que interpuso en 2021 la abogada Natalia Bernal, quien aseguró que los entonces magistrados de la Corte Constitucional presuntamente habrían incurrido en supuestas irregularidades al “encubrir, desacreditar y alterar documentos médicos y jurídicos relacionados con procesos sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, señaló ella en su demanda.

De acuerdo con la abogada, sus manuscritos y demandas contra la despenalización del aborto habrían sido modificados con expresiones “humillantes” y “ajenas” a su autoría.

También afirmó que la Corte Constitucional habría calificado sus argumentos como “opiniones personales”, lo que derivó en sentencias inhibitorias y rechazos procesales.

Corte Constitucional

Incluso, la abogada señaló que tras cuestionar en una recusación el proceder del entonces magistrado Lizarazo, se habrían proferido en su contra “acusaciones falsas de injuria, expresiones violentas y lenguaje inapropiado", lo cual, según ella, nunca hizo parte de sus escritos.

Incluso, Bernal cuestionó que la Comisión de Acusaciones solo reactivara el trámite una vez los magistrados concluyeron su periodo en la Corte, y hace énfasis en que fue la Procuraduría la que pidió agilizar la investigación. En su momento, la abogada le solicitó a la Corte mediante dos demandas la prohibición total del aborto.

Este proceso se encuentra en etapa preliminar, lo que significa que no existe aún una decisión de fondo sobre las conductas señaladas y que los exmagistrados tendrán la oportunidad de rendir su versión libre de los hechos.