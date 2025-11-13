En vivo
Judicial

Colectivo Cajar alerta por retraso en fallo del juicio al coronel Mejía por falsos positivos

La Unidad de Investigación y Acusación de la JEP lo vincula en al menos 72 ejecuciones extrajudiciales, pero también desapariciones forzadas y desplazamientos ilegales cometidos por sus subalternos en ese periodo.

