Condenan a 12 años de cárcel a exjefe de Inteligencia del DAS por tortura contra periodista

El Juzgado Décimo Penal del Circuito Especializado de Bogotá, confirmó la responsabilidad del exfuncionario del desaparecido DAS, Giancarlo Auque de Silvestri, en los hechos de tortura agravada contra la periodista y defensora de derechos humanos Claudia Julieta Duque, en el marco de un plan sistemático de persecución contra opositores políticos y organizaciones sociales.

Según el fallo, los hostigamientos fueron diseñados desde la inteligencia estatal para intimidar y neutralizar su labor periodística, especialmente por sus investigaciones en el asesinato de Jaime Garzón.

Atención:

Giancarlo Auqué De Silvestri, exjefe de Inteligencia del DAS, fue condenado a 12.5 años de prisión por la tortura en mi contra. El Juzgado ordenó que se expida una circular roja para que sea buscado y capturado a nivel internacional.

Es el noveno condenado en mi caso! pic.twitter.com/1hn1kUpuox — ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) August 25, 2025

La sentencia advierte que el DAS desplegó un “plan criminal” con seguimientos, interceptaciones, campañas de desprestigio y amenazas directas contra la comunicadora y su hija menor.

Uno de los mensajes citados en la decisión refleja la sevicia con que actuaron los agentes: “Ni camionetas blindadas ni carticas chimbas le van a servir, nos tocó meternos con lo que más quiere”.

El documento también recuerda que la periodista fue obligada al exilio en dos ocasiones y que el objetivo era desestabilizarla emocionalmente para silenciar sus denuncias. “Los actos de tortura cometidos contra Duque fueron ejecutados por funcionarios del DAS en desarrollo de la política interna de la institución”, señala el fallo.

Cabe resaltar que en septiembre del año pasado, Enrique Ariza Rivas, exdirector de Inteligencia del antiguo DAS, también se sumó a la lista de condenados por la persecución y tortura a la periodista.