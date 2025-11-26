CorpoCesar, sancionada por más de 1.000 millones de pesos

La Corporación Autónoma Regional del Cesar fue sancionada por el Ministerio del Trabajo por un valor de 1.916 millones de pesos, luego de comprobarse que la entidad violó derechos sindicales y se negó a negociar un pliego de solicitudes de la asociación.

El valor de la sanción será destinado específicamente al fondo para el fortalecimiento, inspección, vigilancia y control del trabajo y la seguridad social. Esto se dio en el marco de una visita que hizo el Ministerio del Trabajo en donde se evidenció una violación al Decreto 1072 del 2015.

CorpoCesar no instaló una mesa de negociación con los distintos sindicatos en el año 2022: Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional Ambiental, Sintrambiente, Sintracorpocesar y el Sindicato Único de Trabajadores del Estado Sunet, que presentaron en esa fecha el pliego de peticiones.

“Con esta sanción dejamos claro que quien persiga, obstruya o limite la organización de las y los trabajadores debe responder ante el Estado”, indicó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, a través de su cuenta de X.



En Colombia nadie puede evadir ni atropellar la libertad sindical.



Tras surtir todo el proceso legal, valorar pruebas y aplicar la jurisprudencia vigente, hoy, como @MintrabajoCol y de las y los trabajadores, anunciamos una sanción de $1.916 millones a @Corpocesar, luego de que… pic.twitter.com/8z9q459Aae — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) November 26, 2025

La Corte Suprema de Justicia ha explicado que un nuevo proceso de negociación colectiva solo puede empezar cuando la convención o acuerdo vigente haya sido denunciado correctamente y dentro del plazo. Mientras ese acuerdo siga activo, todas las partes deben cumplirlo. El Ministerio del Trabajo también recordó que no es permitido presentar un nuevo pliego de peticiones si la convención anterior aún está vigente, porque esto va en contra de los principios de estabilidad y buena fe en la negociación.

Teniendo en cuenta estas reglas, el inspector de trabajo revisó el expediente, agotó cada etapa del proceso sancionatorio y decidió imponer una sanción a Corpocesar. Según la autoridad, la entidad —encargada de la gestión ambiental en el departamento del Cesar— no respetó los tiempos y procedimientos establecidos para iniciar un nuevo proceso de negociación colectiva.