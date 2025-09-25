Corte Constitucional ordenó al Inpec garantizar ingreso de médicos particulares a cárceles

La Corte Constitucional le ordenó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) expedir, en el plazo máximo de un mes, una circular que precise las condiciones de ingreso de médicos particulares a los establecimientos de reclusión, todo esto para evitar que reclusos sean víctimas de atentados durante un traslado desde la cárcel a un hospital.

Lo que señaló el alto tribunal es que exigir una orden judicial para el ingreso de abogados y médicos vulnera los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, en particular al debido proceso y al acceso a la justicia.

La Corte Constitucional recordó que los abogados solo necesitan su cédula, tarjeta profesional y autorización escrita del detenido para ingresar y, reiteró lo dispuesto en la sentencia C-163 de 2019, que protege el derecho a recibir atención médica particular en prisión.

Inpec Inpec - referenciaFoto: instagram/inpec.guardiapixelada

Lo que también señaló la Corte mediante este fallo de tutela es que los médicos particulares deben poder ingresar a los centros de reclusión sin barreras administrativas ni jurídicas, y que cualquier restricción como la aplicada en Popayán desconoce la Constitución, la jurisprudencia vigente y los propios reglamentos del INPEC.



La sentencia que tiene como ponente a la magistrada Natalia Ángel, establece que la circular del Inpec deberá detallar los requisitos de ingreso de los médicos, pero en ningún caso podrá incluir la exigencia de autorización judicial.