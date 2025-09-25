A la cárcel hombre que mató a dos palomas con sus dientes: pasó en Ocaña

Un atroz caso de maltrato y violencia animal se registró en Ocaña, Norte de Santander. Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado publicado el pasado miércoles. Según detalló la entidad, un hombre fue capturado señalado de matar a dos palomas con sus propios dientes en una plazoleta pública.

Se trata de Ronald Stiven Trigos Rodríguez, a quien un fiscal local de Norte de Santander presentó ante un juez de control de garantías. Este hombre, de quien no se conocen más detalles, fue imputado como presunto responsable del delito de muerte a animal agravada.

La Fiscalía aclaró que el hecho ocurrió, exactamente, en la conocida Plazoleta 29 de Mayo del municipio de Ocaña. Las autoridades llegaron al lugar luego de ser alertados y capturaron a Rodríguez en flagrancia, de acuerdo con el comunicado.

Tras su captura, fue inmediatamente dejado a disposición de la Fiscalía para su posterior judicialización, un proceso que se adelantó conforme a los parámetros de la Ley 2245 de 2025.



Ronald Stiven Trigos Rodríguez Foto: Fiscalía

La medida de aseguramiento se adoptó luego de que se evidenciaran los hechos ocurridos el pasado 15 de septiembre. Según la información conocida, el procesado “habría causado la muerte de dos palomas utilizando sus dientes”.

A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía y la gravedad del crimen, Ronald Stiven Trigos Rodríguez rechazó el cargo en su contra.

Publicidad

Sin embargo, el fiscal a cargo del caso en Norte de Santander solicitó la imposición de una medida privativa de la libertad, dado el delito imputado. Atendiendo la petición de la Fiscalía, se le impuso una “medida de aseguramiento en centro carcelario”.

En el comunicado, aseveraron que se garantiza que este proceso se lleva a cabo siempre bajo los preceptos de la “presunción de inocencia”, derechos consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.