Corte Constitucional responde a informe sobre casos de abuso sexual y laboral

El magistrado Alberto Rojas habló en Mañanas BLU sobre el informe de casos de abuso sexual y laboral al interior de la Corte Constitucional que preside.

El estudio, cuya elaboración fue ordenada por la propia Corte, con el apoyo de la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID), recoge relatos de varios trabajadores del máximo tribunal que denunciaron haber sido víctimas de acoso laboral, comportamientos sexistas, violencia verbal, tocamientos inapropiados e invitaciones de tipo sexual en el ámbito laboral, entre otros hechos.

“Así las denuncias sean anónimas tienen toda la gravedad”, declaró Rojas.

“Todos los colombianos estamos igualmente perplejos”, sostuvo.

“Allí no hay hechos concretos, no hay una sindicación, un señalamiento concreto, no hay tampoco un denunciante concreto”, añadió.

Rojas aseguró que de más de 200 personas que trabajaban en el momento del estudio, hubo testimonios de ocho mujeres y seis hombres sobre acoso laboral y sexual.

"No hay elementos de juicios para poder derivar de aquí una responsabilidad, una sanción concreta", afirmó.

"Razones tendrán las consultoras de Usaid, que son de la más amplia trayectoria y la más alta especialización, que lo hicieron de esta manera a partir de testimonios anónimos", reflexionó.

