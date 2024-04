Corte Suprema cita a Salvatore Mancuso por caso de parapolítica

Salvatore Mancuso Gómez, quien fue comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, fue citado por la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia a una declaración en el marco de la investigación en contra del senador Fabio Raúl Amín Saleme, y el excongresista William Veléz Mesa.

Todo comenzó cuando la exsenadora del Partido de la U, Zulema Jattin, confesara ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, aceptó por primera vez haber realizado alianzas con grupos paramilitares con el fin de lograr beneficios electorales.

Allí, Jattín nombró a alcaldes, gobernadores, congresistas (uno actual) e incluso al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien según la excongresista en el año 2002 lo visitó para manifestarle su preocupación por el accionar de los "paras" en la región de Córdoba que prohibían candidatos.

En realidad, señaló que en esa reunión en el 2002 no solo estaba ella presente, sino que también la acompañaba el congresista sucreño Luis Felipe Villegas para denunciar ante Uribe, en El Ubérrimo, las injerencias paramilitares con nombres específicos.

Sin embargo, profundizando más en los detalles, aseguró que Uribe le pidió alguna prueba escrita de dicha prohibición para hacer política en ciertas áreas, lo cual era imposible de obtener: "En ese momento era completamente imposible tener un documento que evidenciara una orden de cualquier líder paramilitar, ya que estaba claro que no podíamos acceder a lugares donde ellos no querían que estuviéramos. “Él me dijo que, dado que no tenía ninguna prueba concreta, creía que lo mejor era que no presentara esa denuncia, y que intentara hacer campaña en otras partes del departamento", afirmó Zulema Jattin.

Por esta razón, la Jurisdicción Especial para la Paz compulsó copias de las declaraciones que entregó al excongresista Zulema Jattin sobre los presuntos nexos entre figuras políticas y grupos paramilitares.