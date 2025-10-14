En vivo
Elkana Bohbot
Daniel Quintero
Activistas venezolanos
Fin guerra en Gaza

Blu Radio  / Judicial  / Corte Suprema condenó a 10 años de cárcel a exsenador Carlos Barriga por nexos con paramilitares

Corte Suprema condenó a 10 años de cárcel a exsenador Carlos Barriga por nexos con paramilitares

El Alto Tribunal condenó en primera instancia al exsenador Carlos Barriga por el delito de concierto para delinquir agravado, al comprobar su alianza con el Bloque Catatumbo de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Carlos Emiro Barriga
Carlos Emiro Barriga
Foto: El Espectador
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 14 de oct, 2025

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, condenó al excongresista del Partido Conservador. Y es que según el Alto Tribunal, Barriga estableció acuerdos políticos y logísticos con el Frente Fronteras de ese bloque paramilitar entre 2002 y 2004, con el propósito de obtener apoyo electoral para su candidatura al Senado por el Partido Liberal y para promover aspiraciones de otros candidatos cercanos.

A cambio, el entonces político permitió que en un predio de su propiedad, conocido como La Isla y ubicado en el corregimiento de Guaramito, Cúcuta, funcionara un centro de entrenamiento militar del grupo ilegal.

En este caso, la Corte Suprema de Justicia consideró demostrado que el exsenador legitimó y fortaleció políticamente al grupo paramilitar mediante su participación en reuniones con 'El Iguano', su intermediación en la búsqueda de recursos y el uso de su influencia política para favorecer intereses de las AUC en Norte de Santander.

“El pacto con el Bloque Catatumbo permitió al procesado adelantar actos de proselitismo y al grupo paramilitar mantenerse vigente en la vida pública, social y económica de la región”, señala la sentencia”, se lee en el fallo.

Además de la condena de 10 años, la Corte negó los beneficios de suspensión condicional de la ejecución de la pena y de prisión domiciliaria, y ordenó su captura una vez el fallo quede en firme.

