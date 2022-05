Corte Suprema niega tutela a Otto Bula con la que buscaba recuperar seis predios en Córdoba

El exsenador Otto Nicolás Bula buscaba revivir una medida cautelar para nombrar un administrador judicial en seis predios en Córdoba , por lo que interpuso una demanda con el fin de recuperarlos.

Esta demanda la instauró en contra de Daniel y Miguel Uribe, respecto de los seis predios que conforman «la Hacienda Bizerta»; el conocimiento del asunto le correspondió al juzgado civil del circuito de Sahagún (Córdoba), que accedió al decretó de la medida cautelar para la designación de un administrador judicial de los inmuebles, cuyas facultades son la de planeación, organización, dirección, realización y ejecución de las actividades económicas para evitar que los predios se perdieran.

Para los demandados la decisión del tribunal no fue arbitraria: “Miguel Uribe Escobar y Daniel Uribe Mejía manifestaron que la solicitud de amparo no es una instancia adicional del proceso; que de la decisión criticada no luce arbitraria, máxime cuando lo pretendido por el promotor es anteponer su propio criterio; que no se vulneraron garantías fundamentales”, señala la sentencia.

Sin embargo, la Corte Suprema negó la tutela con la que el exsenador Otto Nicolás Bula buscaba recuperar estos seis predios en Córdoba.

