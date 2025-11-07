En vivo
Dan 24 horas a Colpensiones para que envíe soportes de conceptos de magistrado recusado

Dan 24 horas a Colpensiones para que envíe soportes de conceptos de magistrado recusado

El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, ordenó remitir copias originales de los conceptos que emitió Héctor Carvajal cuando era contratista de la entidad para definir la recusación que pide sacarlo de la pensional y negó estar dilatando el proceso.

