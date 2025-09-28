Decisión crucial en el caso de Juliana López, modelo colombiana condenada en China por narcotráfico

La vida de la modelo y exfutbolista paisa, Juliana López, dio un drástico giro en el año 2015. A sus 21 años, López viajó a China, presuntamente con el objetivo de realizar negocios.

Sin embargo, el 18 de julio de ese año a su llegada al Aeropuerto Internacional de Guangzhou, las autoridades chinas la detuvieron tras presuntamente descubrir un cargamento de 610 gramos de cocaína ocultos dentro de un computador portátil.

Cabe recordar la gravedad de la situación debido a que China mantiene una política de tolerancia cero contra las drogas, donde el tráfico de cantidades superiores a 50 gramos de ciertas sustancias puede llevar a la pena de muerte o a cadena perpetua, sin importar si se trata de ciudadanos extranjeros.

López logró evitar la pena de muerte gracias a atenuantes cruciales, como que presentó ante las autoridades mensajes guardados en su celular que demostraban amenazas de muerte dirigidas tanto hacia ella como a su familia si se negaba a transportar la droga.



Estos elementos probatorios, sumados a la confirmación familiar de que el computador no le pertenecía, fueron pieza clave para que la justicia china le impusiera una condena de 15 años de prisión. Durante el proceso, también fue detenido Juan Esteban Marín, quien era su novio en ese momento, por sospecha de posesión de narcóticos.

Luego de más de 10 años de estar detenida en Guangzhou, la vida de Juliana López, que hoy tiene 31 años, ha estado bajo "presión laboral" y constantes exámenes académicos, según describió en una carta a su madre en 2021.

"Amor de mis amores, madre mía, te extraño como a nada en el mundo. La situación aquí es cada vez más estresante. Yo estoy muy bien. Sigo trabajando mucho, mucha presión laboral. Ahora cada mes hacen examen, entonces también presión estudiando", decía la carta.

Sin embargo, un nuevo giro en el caso podría cambiar la vida de Juliana. Según expresó la familia de Juliana a La Red, de Caracol Televisión, gracias a su buen comportamiento en la cárcel podría obtener su libertad condicional en el año 2026, cuatro años antes de cumplir su sentencia completa.

Además, la joven señaló a su familia que no está en sus planes volver a Colombia, pues argumenta temer por su vida.